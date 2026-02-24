Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για την αγορά υπηρηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων. Η πληροφορία αυτή έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μια τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές, ενόψει πιθανών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κίνδυνος – θάνατος για τα πλοία οι CM-302

Η συμφωνία για τους κινεζικής κατασκευής πυραύλους CM-302 βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι υπερηχητικοί αυτοί πύραυλοι έχουν βεληνεκές περίπου 290 χιλιομέτρων και είναι σχεδιασμένοι να αποφεύγουν τις ναυτικές άμυνες πετώντας χαμηλά και με μεγάλη ταχύτητα. Η ανάπτυξή τους θα ενίσχυε σημαντικά τις επιθετικές ικανότητες του Ιράν και θα αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με δύο ειδικούς σε οπλικά συστήματα.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά του οπλικού συστήματος ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια και επιταχύνθηκαν σημαντικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις έξι πηγές, εκ των οποίων οι τρεις αξιωματούχοι έλαβαν απευθείας ενημέρωση από την ιρανική κυβέρνηση και οι άλλοι τρεις είναι αξιωματούχοι ασφαλείας. Καθώς οι συνομιλίες έφταναν στα τελικά τους στάδια το περασμένο καλοκαίρι, ανώτεροι ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα, μεταξύ των οποίων και ο Μασούντ Οράι, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας. Η επίσκεψη του Οράι δεν είχε γινεί γνωστή προηγουμένως.

Αλλάζουν τα δεδομένα

«Είναι μια πλήρης αλλαγή των δεδομένων αν το Ιράν αποκτήσει την ικανότητα να επιτίθεται με υπερηχητικά όπλα σε πλοία στην περιοχή», δήλωσε στο Reuters ο Ντάνι Τσιτρινοβιτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και νυν ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν».

«Το Ιράν έχει στρατιωτικές και αμυντικές συμφωνίες με τους συμμάχους του και τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσει αυτές τις συμφωνίες», δήλωσε αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα όπως την προηγούμενη φορά», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν.

Σε παραβίαση του Αμερικανικού εμπάργκο η πιθανή μεταφορά τους

Οι πύραυλοι αυτοί θα συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών που θα μεταφερθούν στο Ιράν από την Κίνα, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών που επιβλήθηκε αρχικά το 2006. Οι κυρώσεις ανεστάλησαν το 2015 στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και συμμάχους, αλλά επανήλθαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η πιθανή πώληση θα υπογράμμιζε την εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων Κίνας–Ιράν σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν το πυραυλικό πρόγραμμα και τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Θα σηματοδοτούσε επίσης την αυξανόμενη διάθεση της Κίνας να ενισχύσει την επιρροή της σε μια περιοχή που κυριαρχείται παραδοσιακά από τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Η πιθανή αγορά των πυραύλων CM-302 θα αποτελούσε σημαντική αναβάθμιση για το ιρανικό οπλοστάσιο, το οποίο έχει αποδυναμωθεί από τον περσινό πόλεμο. Η κινεζική κρατική εταιρεία CASIC προωθεί τον CM-302 ως έναν από τους καλύτερους αντιπλοϊκούς πυραύλους στον κόσμο, ικανό να βυθίσει αεροπλανοφόρο ή αντιτορπιλικό. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε πλοία, αεροσκάφη ή κινητές χερσαίες πλατφόρμες και μπορεί επίσης να πλήξει στόχους στην ξηρά.

Το Ιράν βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση κινεζικών συστημάτων αεράμυνας, αντιαεροπορικών φορητών συστημάτων (MANPADS), αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών-δορυφορικών όπλων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Κίνα υπήρξε σημαντικός προμηθευτής όπλων στο Ιράν τη δεκαετία του 1980, όμως οι μεγάλες μεταφορές όπλων μειώθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 λόγω διεθνούς πίεσης. Τα τελευταία χρόνια, αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες ότι προμηθεύουν υλικά που σχετίζονται με πυραύλους στο Ιράν, χωρίς όμως να κατηγορήσουν δημόσια την Κίνα ότι προμηθεύει ολοκληρωμένα πυραυλικά συστήματα.