Με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά αποδοχής βρίσκεται αντιμέτωπος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ετοιμάζεται να απευθύνει την ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, σύμφωνα με σειρά νέων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με κοινή δημοσκόπηση των Washington Post–ABC News–Ipsos που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, μόλις το 39% των Αμερικανών δηλώνει ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. Η ίδια έρευνα κατέγραψε ότι το 47% «αποδοκιμάζει έντονα» τον Τραμπ. Η δυσαρέσκεια αυξάνεται ιδιαίτερα μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Σε ξεχωριστή δημοσκόπηση του CNN που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, μόλις το 26% των ανεξάρτητων δηλώνει ικανοποιημένο από την προεδρική του θητεία — ποσοστό μειωμένο κατά 15 μονάδες σε σχέση με αντίστοιχη μέτρηση του Φεβρουαρίου 2025.

Διαφωνούν με το πρόγραμμα και την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ

Αρνητικές είναι οι γνώμες των πολιτών και για βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Washington Post–ABC News–Ipsos, το 58% των ενηλίκων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το μεταναστευτικό — ζήτημα που υπήρξε κεντρικό στην πολιτική του ατζέντα — ενώ το 57% διαφωνεί με τη διαχείριση της οικονομίας. Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσοστά δυσαρέσκειας για τον πληθωρισμό (65%) και για την πολιτική δασμών (64%).

Μόλις το 38% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση του CNN θεωρεί ότι οι πολιτικές του κινούν τη χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ρ. Ίνγκλ υποστήριξε ότι «η τελική δημοσκόπηση» ήταν αυτή των εκλογών του 2024.

«Η πραγματική δημοσκόπηση έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2024, όταν σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανοί εξέλεξαν με σαφή εντολή τον πρόεδρο Τραμπ για να υλοποιήσει το δημοφιλές και ρεαλιστικό του πρόγραμμα», ανέφερε. «Ο πρόεδρος έχει ήδη σημειώσει ιστορική πρόοδο, τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι παραμένει η πιο κυρίαρχη προσωπικότητα στην αμερικανική πολιτική σκηνή».

Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα να απορρίπτει τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

«Είχα δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές που έλεγαν ότι θα χάσω συντριπτικά, και τελικά κέρδισα με διαφορά», δήλωσε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. «Ήταν ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Είδα σήμερα μία που λέει ότι είμαι στο 40%. Δεν είμαι στο 40%. Είμαι πολύ πιο πάνω από αυτό. Θα ήθελα να κατέβω υποψήφιος απέναντι σε οποιονδήποτε. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα κέρδιζα εύκολα».

Οι πολίτες θεωρούν την Κατάσταση της Ένωσης «καθόλου καλή»

Τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής καταγράφονται λίγο πριν από την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Καπιτώλιο. Δημοσκόπηση των NPR/PBS/Marist που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα δείχνει ότι το 57% των Αμερικανών θεωρεί πως η κατάσταση της χώρας «δεν είναι ιδιαίτερα καλή» ή «δεν είναι καθόλου καλή».

Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα ανάλογα με την κομματική τοποθέτηση: το 79% των Δημοκρατικών εκτιμά ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ το 77% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι «πατά σε στέρεο έδαφος».

Δημοκρατικοί και ανεξάρτητοι συμφωνούν επίσης ότι η χώρα είναι σήμερα σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Έξι στους δέκα ερωτηθέντες — μεταξύ αυτών το 90% των Δημοκρατικών και το 68% των ανεξάρτητων — δηλώνουν ότι τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί. Αντίθετα, το 82% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι η χώρα έχει βελτιωθεί.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση του CNN δήλωσαν ότι θα ήθελαν ο Τραμπ να εστιάσει στην οικονομία και στο κόστος ζωής κατά την ομιλία του.

Χάνει στήριξη και στους Ρεπουμπλικανούς

Παρότι η στήριξη των Ρεπουμπλικανών προς τον πρόεδρο παραμένει ισχυρή, καταγράφεται μικρή κάμψη. Στη δημοσκόπηση του CNN, το 82% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει το έργο του — ποσοστό μειωμένο κατά 8 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Στην έρευνα της Washington Post, το 48% των Ρεπουμπλικανών δηλώνει ότι «εγκρίνει έντονα» την απόδοσή του, έναντι 63% πριν από έναν χρόνο.

Η δημοσκόπηση Washington Post–ABC News–Ipsos πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 17 Φεβρουαρίου σε δείγμα 2.589 ενηλίκων, με περιθώριο σφάλματος ±2 ποσοστιαίες μονάδες. Η έρευνα του CNN διεξήχθη από την εταιρεία SSRS στις 17–20 Φεβρουαρίου σε 2.496 άτομα, με περιθώριο σφάλματος ±2,5 μονάδες. Η δημοσκόπηση NPR/PBS/Marist πραγματοποιήθηκε στις 27–30 Ιανουαρίου σε 1.462 ενήλικες, με περιθώριο σφάλματος ±2,9 μονάδες.

Για μικρότερες υποομάδες των δειγμάτων, το περιθώριο σφάλματος είναι μεγαλύτερο.