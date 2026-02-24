Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να εκφωνήσει την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους (στις 21:00 τοπική ώρα – στις 04:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), έδωσε μια μικρή γεύση για το τι μπορούν να περιμένουν οι Αμερικανοί. «Θα είναι μια μακροσκελής ομιλία», είπε ο Τραμπ, «γιατί έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε».

Ο πρόεδρος πέρασε μέρος του Σαββατοκύριακου προετοιμαζόμενος για την ομιλία της Τρίτης, εξετάζοντας το κείμενο με μια μικρή ομάδα συμβούλων, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τα σχέδιά του.

Ο Τραμπ εδώ και καιρό αποφεύγει την παραδοσιακή προετοιμασία για μεγάλα γεγονότα, όπως οι κοινές ομιλίες στο Κογκρέσο ή τα προεδρικά ντιμπέιτ. Δεν του αρέσει να εξασκείται διαβάζοντας την ομιλία μεγαλόφωνα, ωστόσο αφιέρωσε χρόνο μιμούμενος τη διάταξη της αίθουσας της Βουλής, όπως ανέφεραν οι New York Times επικαλούμενες οι ίδιες πηγές.

Σύμμαχοι κι αντίπαλοι των ΗΠΑ περιμένουν από την πλευρά τους από την ομιλία ενδείξεις για τις προθέσεις του απρόβλεπτου αμερικανού προέδρου όσον αφορά το Ιράν, την Κούβα, την Ουκρανία.

Ομιλία εν μέσω κρίσεων

Η ομιλία έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την προεδρία του Τραμπ: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση της δημοτικότητάς του, οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός σώματος του Κογκρέσου, το Ανώτατο Δικαστήριο μόλις αποφάσισε εναντίον της χαρακτηριστικής δασμολογικής πολιτικής του προέδρου και εκείνος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Αναμένεται ότι ο Τραμπ θα φιλοξενήσει την Τρίτη το παραδοσιακό γεύμα με παρουσιαστές από τα πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα: NBC, CBS, ABC, Fox και CNN. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προσκάλεσε επίσης εκπροσώπους από νέα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσουν ποιοι παρουσιαστές θα παρευρεθούν στο γεύμα.

Τι θα πει;

Τι θα πει για τον πληθωρισμό, την υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία των νοικοκυριών; Μα ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα, ενώ θα υποσχεθεί γενναίες περικοπές φόρων αναφέρει το AFP.

Για τους δασμούς; Ότι ούτε το Ανώτατο Δικαστήριο, ούτε το Κογκρέσο θα τον εμποδίσουν να προχωρήσει στην επιβολή νέων, καθώς τους θεωρεί συνώνυμους της αναγέννησης της βιομηχανίας και του δημοσιονομικού μάννα.

Για τις απελάσεις των μεταναστών χωρίς χαρτιά, με βαρβαρότητα που σοκάρει ολοένα περισσότερους; Η κυβέρνησή του μπορεί να έβαλε τέλος στις μαζικές εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη μετά τους θανάτους δυο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, αλλά τίποτε δεν άλλαξε στην προσέγγισή του.

Σε όλα τα ζητήματα που ως πέρυσι του έδιναν πολιτική δύναμη, ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την πολιτική πίστωση που του έδωσαν οι ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις.

Η ομάδα Τραμπ

Ο Ρος Γουόρθινγκτον, διευθυντής συγγραφής ομιλιών του Λευκού Οίκου, ηγήθηκε της διαδικασίας σύνταξης της ομιλίας. Εκτός από τον Γουόρθινγκτον, άλλοι συνεργάτες που συμμετείχαν στην προετοιμασία αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης, ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης για θέματα πολιτικής, η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου, ο Στίβεν Τσέουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας και ο Βινς Χέιλι, διευθυντής του συμβουλίου εσωτερικής πολιτικής.

Ο Γουόρθινγκτον, που διατηρεί χαμηλό προφίλ, εργάζεται για τον Τραμπ από πριν αναλάβει τα καθήκοντά του το 2017 και βοήθησε στη συγγραφή πολλών ομιλιών για την Κατάσταση του Έθνους κατά την πρώτη του θητεία. Πριν εργαστεί για τον Τραμπ, είχε συνεργαστεί με τον Νιουτ Γκίνγκριτς και ήταν συν-συγγραφέας μαζί του ενός βιβλίου του 2013 με τίτλο «Breakout: Pioneers of the Future, Prison Guards of the Past, and the Epic Battle That Will Decide America’s Fate».

Ένας συνεργάτης του Τραμπ, ο Νταν Σκαβίνο, ανάρτησε την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα του προέδρου να στέκεται πίσω από ένα αναλόγιο που έμοιαζε με εκείνο από το οποίο θα εκφωνήσει την ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους το βράδυ της Τρίτης.

Στη φωτογραφία του Σκαβίνο, ο κ. Τραμπ μιλούσε στο τηλέφωνο με την εθνική ομάδα χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ, αφού κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η οποία οργανώθηκε από τον Κας Πατέλ, διευθυντή του FBI που βρισκόταν στα αποδυτήρια με την ομάδα, ο κ. Τραμπ προσκάλεσε τους παίκτες να παρακολουθήσουν την ομιλία της Τρίτης. Ο πρόεδρος ζήτησε από τον Πατέλ να οργανώσει τις λεπτομέρειες ώστε να διευκολυνθεί η παρουσία των παικτών.