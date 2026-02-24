Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, ακόμη και μετά την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και της ομάδας κρούσης του -η οποία καταγράφηκε να περνάει χθες κοντά στην Κρήτη- οι ΗΠΑ έχουν περιορισμένη στρατιωτική ικανότητα για μια επίθεση στο Ιράν.

Αυτό ανέφερε την Τρίτη η βρετανική εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη ισραηλινό αξιωματούχο πληροφοριών, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διεξάγουν μια εντατική αεροπορική εκστρατεία διάρκειας μόνο τεσσάρων έως πέντε ημερών, ή επιθέσεις χαμηλότερης έντασης για περίπου μία εβδομάδα.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς στον αμερικανικό Τύπο παρατηρείται πλήθος αναφορών για τις σχετικές προειδοποιήσεις που φέρεται να διατύπωσε ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για τις ανησυχίες που επικρατούν στην Ουάσινγκτον για έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν που θα προκαλούσε απώλειες και τεράστιο οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, με φόντο το ενδεχόμενο οι οργανώσεις «αντιπρόσωποι» του Ιράν στη Μέση Ανατολή — κυρίως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη — να εμπλακούν στις συγκρούσεις, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο δύο ανώτερους Λιβανέζους αξιωματούχους, ότι το Ισραήλ έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση της Βηρυτού προειδοποιώντας: «Θα πλήξουμε πολιτικές υποδομές αν παρέμβει η Χεζμπολάχ».

Απογοητευμένος ο Τραμπ από τους περιορισμούς στην στρατιωτική δράση στο Ιράν

Το CBS News ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει «ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση» για τους «περιορισμούς που υπάρχουν στην στρατιωτική ισχύ απέναντι στο Ιράν», όπως τους περιγράφουν οι σύμβουλοί του. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Τραμπ πιέζει να ληφθούν οι στρατιωτικές επιλογές εκείνες που θα αποτελούσαν αρκετά σκληρή «τιμωρία» ώστε να σοκάρουν την ηγεσία της Τεχεράνης και να την επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ευνοϊκούς όρους για την Ουάσινγκτον, χωρίς να οδηγήσουν σε ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το CBS, επιθυμεί μια «δραματική επίδειξη ισχύος» εναντίον του Ιράν, όμως ανώτεροι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές τον προειδοποιούν ότι οι πόλεμοι «σπάνια εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο» και ότι ακόμη και στοχευμένα πλήγματα μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτηση του στο Truth Social, εμφανίστηκε να θέλει να πάρει αποστάσεις από τις αναφορές σχετικά με τους «περιορισμούς της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος». Σε αυτήν ο Τραμπ απέρριπτε ως ψευδή δημοσιεύματα που έκαναν αναφορά στις προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Νταν Κέιν για τους περιορισμούς που έχει η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κέιν ικανό διοικητή που εκπροσωπεί τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου και υποστήριξε ότι ο Κέιν δεν τάχθηκε κατά μιας επίθεσης ή υπέρ περιορισμένων μόνο πληγμάτων, αλλά εστίαζε στη νίκη. Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να προτιμά μια συμφωνία με το Ιράν, προειδοποιώντας όμως ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι «πολύ άσχημη ημέρα» για τη χώρα.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Κέιν, όπως και άλλοι στην κυβέρνησή του, προτιμούν να αποφύγουν τον πόλεμο, αλλά πιστεύουν πως αν δοθεί πράσινο φως για στρατιωτικό πλήγμα, η νίκη θα είναι εύκολη. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Κέιν ήταν υπεύθυνος για την επιχείρηση «Midnight Hammer», την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι το πρόγραμμα καταστράφηκε από βομβαρδιστικά B-2 των ΗΠΑ.

Τόνισε επίσης ότι οι αναφορές για πιθανό πόλεμο με το Ιράν είναι σκόπιμα ανακριβείς και ότι ο ίδιος λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις για το Ιράν. Προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα είναι μια «πολύ κακή ημέρα για το Ιράν» και, δυστυχώς, και για τους πολίτες του, τους οποίους χαρακτήρισε «καλό λαό που δεν πρέπει να υποστεί τέτοιες συνέπειες».

Η Κατάσταση της Ένωσης

Τα τελευταία ρεπορτάζ για το Ιράν έρχονται καθώς ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, αργότερα την Τρίτη (04:00 ώρα Ελλάδας), όπου αναμένεται να αναφερθεί — μεταξύ άλλων — στο ενδεχόμενο επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, και η ομιλία αποτελεί ευκαιρία να πείσει τους ψηφοφόρους να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπολειτουργεί λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, που κλιμακώθηκε μετά από την δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη.

Παράλληλα, η υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν συνεχίζει να απασχολεί τις ΗΠΑ και διεθνώς, με τον Τραμπ να δυσκολεύεται να βγει από το κάδρο της μετά την δημοσιοποίηση των φακέλων της έρευνας για τον Έπστιν, με τον οποίο διατηρούσε στενές σχέσεις στο παρελθόν.

Παρά την επιθυμία του Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι ο πρόεδρος φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο σε στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα κάνει γνωστά τα σχέδιά του για το Ιράν στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας παράλληλα τις επιτυχίες του σε ειρηνευτικές συμφωνίες.

Φοιτητικές διαδηλώσεις στο Ιράν

Εν τω μεταξύ, στο Ιράν, το καθεστώς προετοιμάζεται για την καταστολή των συνεχιζόμενων φοιτητικών διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Η Iran International δημοσίευσε νυχτερινή φωτογραφία με πολυβόλο τοποθετημένο κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί προετοιμασία των τοπικών δυνάμεων για καταστολή με τη βία.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ιράν Φατέμεχ Μοχατζεράνι δήλωσε: «Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν, όμως πρέπει όλοι να αναγνωρίζουμε τις κόκκινες γραμμές. Οι ιερές τοποθεσίες και οι σημαίες είναι κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται, ακόμη και στο απόγειο της οργής. Ο σωστός δρόμος είναι ο αποτελεσματικός διάλογος και η λογική, όχι ο θυμός και η επιθετικότητα».