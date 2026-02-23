Ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του λιμανιού της Σίφνου ανακύπτουν λίγους μήνες πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το νησί προετοιμάζεται για αυξημένες αφίξεις επισκεπτών.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 2026, κατά την επιβίβαση επιβατών και οχημάτων, ανέδειξαν ζητήματα συντονισμού και καθυστερήσεων, παρότι ο αριθμός των οχημάτων ήταν περιορισμένος. Η εικόνα που διαμορφώθηκε προκάλεσε ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια, εντείνοντας τον προβληματισμό για το πώς θα διαχειριστεί το λιμάνι την αυξημένη κίνηση του καλοκαιριού.

Παράλληλα, κατά την επιβίβαση στο πλοίο «Αικατερίνη», διατυπώθηκαν διαμαρτυρίες για τον τρόπο καθοδήγησης των οχημάτων στο γκαράζ. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, όταν επιχείρησε να ζητήσει τα στοιχεία μέλους του πληρώματος για να προχωρήσει σε καταγγελία, αντιμετώπισε μη προσήκουσα συμπεριφορά.

Το λιμάνι συνιστά κομβικό σημείο για τη λειτουργία του νησιού, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε ό,τι αφορά την εικόνα της Σίφνου ως τουριστικού προορισμού. Η αποτελεσματική οργάνωση και ο επαγγελματισμός δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση.

Υπό το βάρος της σημασίας που έχει ο τουρισμός για την τοπική οικονομία, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις ενόψει της καλοκαιρινής αιχμής.