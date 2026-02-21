Ναυάγιο σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών να είναι σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί πέντε σοροί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν περισυλλεγεί 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το οποίο εντόπισε τους ναυαγούς στη θάλασσα και προχώρησε άμεσα στη διάσωσή τους αναφέρει το patris.gr.

Οι πληροφορίες από τις λιμενικές αρχές κάνουν λόγο για 26 αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα σκάφη, ενώ στο σημείο σπεύδει και σκάφος της Frontex για να ενισχύσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.