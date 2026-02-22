«Συναγερμός» σήμανε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος γυναίκας, το οποίο βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από σκάφος που κινούνταν στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που περισυνέλλεξαν τη σορό της γυναίκας η οποία θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πιθανότατα το πτώμα της γυναίκας ανήκει στους δεκάδες αγνοούμενους μετανάστες από το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στους Καλούς Λιμένες

Πως συνέβη το ναυάγιο στην Κρήτη;

Όλα ξεκίνησαν το βραδινές ώρες του Σαββάτου όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εκπέμπει SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα. Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιους και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.