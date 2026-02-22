Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι δύο νεαροί άντρες που φέρεται να είναι οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr πρόκειται για έναν 25χρονο από το Νότιο Σουδάν και έναν 19χρονο από το Σουδάν που συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Υπενθυμίζεται, όπως δήλωσαν οι διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν 50 άτομα και ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες (19/2) από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου.

Πώς συνέβη το ναυάγιο

Όλα ξεκίνησαν το βραδινές ώρες του Σαββάτου όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εκπέμπει SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιοι και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι τρεις σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν χθες το βράδυ δυο άτομα από τα 20 που διασώθηκαν. Τα 20 άτομα έφτασαν χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο. Κατά την διαδικασία της ιατρικής εξέτασης ένα άτομο εμφάνισε υψηλό πυρετό ενώ το δεύτερο είχε πόνο στο χέρι.

Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου εισήχθησαν στην παθολογική και ορθοπεδική κλινική αντίστοιχα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν μία Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ένα σκάφος της Δύναμης Frontex, ένα μη επανδρωμένο σκάφος της Δύναμης Frontex, καθώς και παραπλέοντα πλοία.