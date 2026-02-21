Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον οικισμό της Πανδρόσου στην Κομοτηνή, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τη «Φωνή της Ροδόπης», κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα του δαπέδου σε κατάστημα εστίασης της περιοχής υποχώρησε αιφνιδιαστικά. Το αποτέλεσμα ήταν οι θαμώνες που βρίσκονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν στο κενό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν συνολικά οκτώ άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Δύο άτομα παραμένουν νοσηλευόμενα για προληπτικούς λόγους, ενώ έξι άτομα αποχώρησαν από το νοσοκομείο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας όλων των εμπλεκομένων δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι στο κατάστημα είναι καλά στην υγεία τους, αν και παραμένουν σοκαρισμένοι από το συμβάν. Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της υποχώρησης της κατασκευής.