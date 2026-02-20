Ισχυρή ζήτηση παρουσίασε η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Capital Clean Energy Carriers. Η έκδοση κατέγραψε 1,75 φορές υπερκάλυψη, γεγονός, που αποτελεί σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, «ψήφο επενδυτικής εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή εταιρεία».

Στις 20 Φεβρουαρίου ήταν η τελευταία ημέρα της δημόσιας προσφοράς του επταετούς ομολογιακού για το οποίο το βιβλίο είχε ανοίξει στις 18 Φεβρουαρίου.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» ήταν:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.».

Οι ομολογίες τηςCapital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η υπερκάλυψη για το ομολογιακό της Capital Clean Energy Carriers

Όπως ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers η υπερκάλυψη για το ομολογιακό ανήλθε σε 1,75 φορές και η ζήτηση από τους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά έφτασε τα 438,42 εκατ. ευρώ. Κι ενώ η έκδοση ήταν στα 250 εκατ. ευρώ.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου ορίστηκαν στο 3,75%. Είναι στο χαμηλότερο εύρος του επιτοκίου που είχε ανακοινωθεί στην έναρξη της δημόσιας προσφοράς.

Διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη.

Στο retail η πλειονότητα των ομολογιών της Capital Clean Energy Carriers

Σύμφωνα με την Capital Clean Energy Carriers οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Τα αντληθέντα κεφάλαια

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση – περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση εξόδων – θα κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, σε ποσοστό 62,7%, στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων κατά 28,9% και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κατά 8,4%.

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδοτικής διαφοροποίησης της εταιρείας, η οποία συνδυάζει τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις και κεφαλαιαγορές για τη στήριξη της ανάπτυξής της. Παράλληλα, αντανακλά τη σταθερά αυξανόμενη σημασία της αγοράς LNG και εναλλακτικών καυσίμων στη διεθνή ενεργειακή μετάβαση, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία επιδιώκει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: ot.gr