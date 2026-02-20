Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έχουν μπει για το 2026 υποθέσεις που αφορούν τη μεγάλη φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα και επιστροφές φόρων υψηλού ρίσκου, που πρόκειται να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων και νέων ψηφιακών εργαλείων.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τίθενται υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, καθώς και επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

«Μοριοδότηση επικινδυνότητας»

Προτεραιότητα δίνεται σε υποθέσεις που θα περνούν πρώτα από αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης, βάσει του οποίου εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και αξιοποιούνται δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Όσοι συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη «μοριοδότηση επικινδυνότητας» ανεβαίνουν στην κορυφή της λίστας και ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υποθέσεις που προέκυψαν κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών ή εντολών δικαστικών αρχών, καθώς και σε φακέλους που διαβιβάστηκαν από τις ειδικές υπηρεσίες οικονομικού εγκλήματος.

Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν επιστροφές φόρων που εμφανίζουν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, αλλά και συναλλαγές ακινήτων όπου εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών στοιχείων.

72.800 φορολογικοί έλεγχοι

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον 72.800 φορολογικών ελέγχων μέσα στο έτος, με τη συνδρομή νέων ψηφιακών εφαρμογών και της ειδικής ελεγκτικής μονάδας «ΔΕΟΣ». Από αυτούς, 900 υποθέσεις αφορούν αποκλειστικά μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή και υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, οι οποίες θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας για τα δημόσια έσοδα.

Ποιοι ελέγχονται κατά προτεραιότητα

Με απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτών. Συγκεριμένα, όπως ορίζεται στην απόφαση:

1. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα:

Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.

Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

Όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Υποθέσεις που αφορούν σε ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων

Υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.