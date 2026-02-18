Το Ισραήλ εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπολύσει «σύντομα» επίθεση στο Ιράν, γεγονός που οδήγησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με το Ynet.

Σε πρόσφατες διαβουλεύσεις υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, εξετάστηκε το σενάριο ότι το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, ακόμα κι αν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δεν συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση. Για το λόγο αυτό, δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προετοιμαστούν για πόλεμο. Σύμφωνα με το Ynet, διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται στο ύψιστο επίπεδο αμυντικού συναγερμού.

Επιπλέον, μετατέθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Πέμπτη στην Κυριακή, πιθανόν για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός από το Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προληπτικό χτύπημα πριν ληφθούν αποφάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει το Ynet.

Ο Τραμπ προετοιμάζεται να εξαπολύσει ευρεία επίθεση στο Ιράν «σύντομα»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να εξαπολύσει ευρεία στρατιωτική επίθεση στο Ιράν «σύντομα», αφού η Τεχεράνη δεν ικανοποίησε τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις. Διπλωματική πηγή ανέφερε στο Al Jazeera ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει η Τεχεράνη».

Ο Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι παραμένει άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθεί ένα ενδεχόμενο χτύπημα από τις ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς αυτό εξαρτάται από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Στο Ισραήλ υπάρχει η αίσθηση ότι η αποφασιστική στιγμή πλησιάζει. Πρόσφατα, αξιωματούχοι έκαναν λόγο για δύο εβδομάδες, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπάρξει δράση εντός ημερών, αναφέρει το Ynet.

Οι ανασταλτικοί παράγοντες και η αμερικανική πλευρά

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν μια επίθεση. Αυτοί περιλαμβάνουν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, την ολοκλήρωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στις 22 Φεβρουαρίου, καθώς και την έναρξη του Ραμαζανιού. Ωστόσο, το Ynet τονίζει ότι είναι άγνωστο πόσο βάρος δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτούς τους παράγοντες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ δεν θα είναι ένα γρήγορο πλήγμα, αλλά μια επιχείρηση που θα διαρκέσει εβδομάδες. Ένας πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μόνο πλήγμα, αλλά απαιτεί μια σειρά επιθέσεων για αρκετές εβδομάδες. Ενδεχόμενος στόχος θα μπορούσε να είναι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και θεσμοί των Φρουρών της Επανάστασης.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διπλωματία με το Ιράν. Η Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να καταθέσει λεπτομερή πρόταση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφύγει να διατάξει επίθεση στο Ιράν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ξεκάθαρος πως η διπλωματία είναι η πρώτη επιλογή του και το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να κάνει συμφωνία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Πάντα σκέφτεται τι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, του στρατού μας, των Αμερικανών πολιτών και έτσι αποφασίζει αναφορικά με οποιοδήποτε είδος στρατιωτικής δράσης», πρόσθεσε.