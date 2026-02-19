Σε συλλήψεις 11 υπόπτων -οκτώ ανδρών και τριών γυναικών- προχώρησε η γαλλική αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Κεντάν Ντεράνκ, 23 ετών φοιτητή, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, στις 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συμπλοκής που ξέσπασε, με αφορμή τη διάλεξη της ακροαριστερής ευρωβουλευτού του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), Ριμά Χασάν, στη σχολή Πολιτικών Επιστημών (Sciences-Po) της Λυών.

Μεταξύ των συλληφθέντων, συγκαταλέγονται και δύο βοηθοί του Ραφαέλ Αρνό, βουλευτή του LFI, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, είχε καταδικαστεί, το 2022, για άσκηση σωματικής βίας σε διαδηλωτή, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Οι δύο βοηθοί του Αρνό, είναι ο Ζακ-Ελί Φαβρό, μέλος της ακροαριστερής «αντιφασιστικής» οργάνωσης «Jeune Garde»- «Νεαρή Φρουρά», της οποίας συνιδρυτής είναι ο βουλευτής Αρνό, και ο Ρομπέν Σ, καταχωρισμένος στην Εθνοσυνέλευση (Κοινοβούλιο), με το ψευδώνυμο Ρομπέν Μισέλ, ο οποίος φέρεται ότι βοήθησε και φιλοξένησε τον Αντριάν Μπ. , κοντινό του πρόσωπο, το οποίο ενδέχεται να συμμετείχε στη δολοφονία του Ντεράνκ.

Το πολιτικό κλίμα στη Γαλλία παραμένει εκρηκτικό: χθες το πρωί τα κεντρικά γραφεία του LFI στο Παρίσι, εκκενώθηκαν, μετά από τηλεφώνημα αγνώστων ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο ενώ προγραμματίζονται συγκεντρώσεις εθνικιστικών και άλλων, ομάδων, για να τιμήσουν τη μνήμη του νεαρού φοιτητή αλλά και αντι-διαδηλώσεις από αντιφασιστικές οργανώσεις. Ενδεικτικό του τεταμένου κλίματος, είναι το γεγονός ότι οι αρχές της Νάντης, στη δυτική Γαλλία, απαγόρευσαν σχετικές συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα.

Καμία συνεργασία με την Ανυπότακτη Γαλλία ζητεί ο Φρανσουά Ολάντ

Ενόψει των δημοτικών εκλογών της 15ης Μαρτίου, οι οποίες θεωρούνται ένα είδος «δοκιμής» 15 μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και νυν βουλευτής του Σοσιαλιστικού κόμματος, Φρανσουά Ολάντ, δηλώνει ότι μετά τη δολοφονία του Ντεράνκ, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συνεργασία μεταξύ των Σοσιαλιστών και της Ανυπότακτης Γαλλίας, της οποίας ηγείται ο Ζαν Λυκ Μελανσόν. Υπενθυμίζεται ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα συνεργάζεται με το LFI, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, στον συνασπισμό της Κεντροαριστεράς, ο οποίος αποτελεί ένα από τα τρία μπλοκ της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024.

Ο Ολάντ είναι κάθετος, δεδομένου ότι τόσο η Ανυπότακτη Γαλλία όσο και ο ηγέτης της δεν καταδικάζουν την ακροαριστερή βία ούτε ξεκαθαρίζουν τις σχέσεις του κόμματος με την ακροαριστερή ομάδα «Νεαρή Φρουρά».

Ο Ολάντ, επέκρινε, στην εφημερίδα L’Opinion, «την προσπάθεια να σκηνοθετηθεί μια αντιπαράθεση με την Ακροδεξιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η προφητεία του Μελανσόν: στο τέλος, θα είναι “αυτοί” εναντίον “υμών”». Στην αριστερή λαϊκιστική στρατηγική του Μελανσόν, προσθέτει ο Ολάντ, το «αυτοί» παραπέμπει στην Ακροδεξιά, και το «εμείς», στη ριζοσπαστική Αριστερά που τίθεται στην υπηρεσία του λαού.

Σύμφωνα με τον Monde, ο Μελανσόν, όπως το συνηθίζει κάθε φορά που ο ίδιος ή το κόμμα του βρίσκονται εν μέσω πολιτικής θύελλας, υιοθετεί τον ρόλο του θύματος. Δεν γνώριζε, δήλωσε, για τον ρόλο του Φαβρό, στην υπόθεση, ενώ εξακολουθεί να στηρίζει τον βουλευτή του, Ραφαέλ Αρνό.

Ο Μελανσόν δήλωσε ότι «δεν δέχεται μαθήματα» από τον κεντρώο πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος ζήτησε από την Ανυπότακτη Γαλλία «να προχωρήσει σε ξεκαθάρισμα στις τάξεις της». Ο Μελανσόν επιχειρεί «μια φυγή προς τα εμπρός», όπως ανέφερε ο σοσιαλιστής βουλευτής Ζερόμ Γκετζ, η οποία ωστόσο, θα μπορούσε να οδηγήσει την Ανυπότακτη Γαλλία, σε εκλογική «κατηφόρα» στις δημοτικές εκλογές.

Στήριξη του Μελανσόν στους πιστούς του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μελανσόν προσφέρει αταλάντευτα τη στήριξη στους «πιστούς του», όπως εν προκειμένω στον βουλευτή Ραφαέλ Αρνό, τον οποίο χαρακτήρισε «καλό βουλευτή και εργατικό, ο οποίος τιμά τις αξίες του κινήματος».

Παλαιότερα, είχε στηρίξει, τον πρώην βουλευτή, και ανερχόμενο πολιτικό αστέρα, Αντριέν Κατενάνς, ο οποίος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία.

Πιο πρόσφατα, ο Μελανσόν στήριξε την παλαιστινιακής καταγωγής ευρωβουλευτή του LFI, Ριμά Χασάν, της οποίας οι δηλώσεις όπως ότι «η δράση της Χαμάς νομιμοποιείται από το διεθνές δίκαιο», ή ότι «η συμμετοχή του Εβραίου Αριέλ Βέιλ, στη λίστα των υποψηφίων των Σοσιαλιστών για τον δήμο του Παρισιού, στις εκλογές του Μαρτίου, ισοδυναμεί με στήριξη των σιωνιστών και των αποικιοκρατών», τροφοδοτούν συχνά κατηγορίες περί αντισημιτισμού εις βάρος της.