Τα ραντάρ και ο ακούραστος οδοιπόρος

Με αύρα Βορείου Τομέα και το αδιαχώρητο στη Σολωμού, ο Παύλος Μαρινάκης άνοιξε το νέο του «στρατηγείο» μοιράζοντας ευχαριστήρια επιπέδου Όσκαρ. Υμνώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον ηγέτη και οικογενειάρχη στον οποίο οφείλει τα πάντα, ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να μη χρειαστεί να πει ποτέ κανείς «να μου κοπούν τα χέρια που τον ψήφισα».

Δίπλα στην υπουργική ελίτ, ο Παύλος τίμησε τη «δεύτερη οικογένειά» του, τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ, ενώ η «Ομάδα Αλήθειας» με βλέμμα ραντάρ αρχειοθετούσε κάθε χειραψία. Το παζλ συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ακούραστος οδοιπόρος που οργώνει τις επικράτειες και δεν αφήνει γιορτή της παράταξης που να μην την τιμήσει.

Στο μικροσκόπιο τα «πόθεν έσχες»

Στα «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων στην υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ στρέφεται τώρα ο έλεγχος, καθώς η υπόθεση θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη και την Οικονομική Εισαγγελία.

Όπως καταλαβαίνω αυτή η έρευνα είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε και ίδιον όφελος από τις εκδόσεις των επιδομάτων, από τα οποία υπήρξε ζημία 1,8 εκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Τα χρήματα που καταβλήθηκαν χωρίς να τα δικαιούνται οι δικαιούχοι, θα αναζητηθούν αρμοδίως, λένε πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής.

Φυλακές κατά της ανεργίας

Οκτώ νέες φυλακές σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με δύο εξ αυτών να στοχεύουν στο να δοθεί απάντηση στα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Το ένα σωφρονιστικό κατάστημα θα γίνει στην Μεγαλόπολη, όπου έκλεισε η 4η λιγνιτική μονάδα και το άλλο στο Βόιο στη Δυτική Μακεδονία.

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαι, οι κάτοικοι δεν αντέδρασαν στην κατασκευή τους, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες.

Δεν ξέρω ποιος έχει την πατρότητα της ιδέας, αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να προταθεί στα βραβεία Νόμπελ Οικονομίας για να εκτιμηθεί η σημασία της πρωτότυπης πατέντας για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Ο Θεοχάρης στο Συμβούλιο του Τραμπ

Μεγάλη συζήτηση έχει προκύψει στους κόλπους της κυβέρνησης, αλλά και λίγο… ευρύτερα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη σημερινή συνεδρίαση του αποκαλούμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που διεξάγεται υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Για να το πω ακριβέστερα όχι τόσο για τη συμμετοχή, αλλά το επίπεδο αυτής, καθώς πίσω από το τραπέζι ως παρατηρητής θα καθίσει ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τα θέματα της Οικονομικής Διπλωματίας Χάρης Θεοχάρης.

Έμπειρος συνομιλητής μου υπερασπίζεται την επιλογή καθώς αφενός η σύνθεση είναι διευρυμένη, με παρουσία Ιταλίας, Κύπρου, Ρουμανίας, Πολωνίας, Κροατίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αφετέρου, όπως μου λέει ο ίδιος, «εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε στην ανοικοδόμηση της Γάζας» και άρα το χαρτοφυλάκιο του Θεοχάρη ταιριάζει… ταμάμ με τη θεματολογία του Συμβουλίου.

Σε αυτά βεβαίως δεν συνηγορούν όλοι. Εντός κι εκτός κυβέρνησης. Από τους εντός αρκετοί πιστεύουν ότι αυτός που θα έπρεπε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Από τους… εκτός ξεχώρισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πιστεύει ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετέχει… ολοκληρωτικά και εξαρχής στο Συμβούλιο Ειρήνης, δηλαδή θα έπρεπε να υπογράψει ως ιδρυτικό μέλος του.

Κλείνοντας, να ενημερώσω ότι από πλευράς Τουρκίας στην αίθουσα θα βρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Οι επαφές και οι επιθέσεις της Κίμπερλι

Ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι υπερδραστήρια και σε ανοικτή επικοινωνία με σειρά υπουργών το γνωρίζαμε. Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζαμε και αποκάλυψε η ίδια στους «Διαλόγους της Νισύρου» είναι ότι μιλάει και συναντιέται πολύ συχνά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πως κάθε φορά που τηλεφωνεί στον Γιώργο Γεραπετρίτη ή τον Νίκο Δένδια αυτοί απαντάνε αμέσως. Αυτά μου φαίνονται λογικά.

Αυτό, όμως, που κάπως κλώτσησε ήταν η νέα, ευθεία επίθεση που εξαπέλυσε στην Κίνα. «Μου αρέσει να είμαι στην πρώτη γραμμή (…). Είμαι εδώ ως Αμερικανίδα πρέσβειρα. Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, ψάχνω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή, και αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα».

Ερωτώμενη, μάλιστα, για την αντίδραση που είχε προκληθεί όταν την πρώτη φορά στράφηκε κατά του Πεκίνου για την κατοχή του λιμανιού του Πειραιά από την Cosco, απάντησε σε πολύ σκληρή γραμμή: «Θα το κάνω αυτό κάθε ημέρα, και θα το κάνω χωρίς να ζητήσω συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και είναι το καλύτερο για την εθνική ασφάλεια».

Νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε απάντηση (και πάλι) από την κινεζική πρεσβεία της Αθήνας.

Επιμένει για ενιαίο (προοδευτικό) ψηφοδέλτιο

Σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνω ότι πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 90 στελεχών από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόσφατη απόφαση της ΠΓ και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι οργανώσεις του κόμματος σε όλη τη χώρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος διαβεβαίωσε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων».

Μίλησε ακόμη για προσπάθεια «να δημιουργηθεί ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση», διότι «αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών».

Όμορφα λόγια, δεν λέω, μόνον, όμως, που φοβάμαι ότι οι περισσότεροι από όσους τα άκουγαν δεν περιμένουν τίποτε περισσότερο από ένα σήμα για να… μετακομίσουν στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Εθνική χρεοκοπία»

Ως «μια νέα μορφή εθνικής χρεοκοπίας» εμφάνισε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης την απειλή του δημογραφικού προβλήματος.

Στην ημερίδα που διοργάνωσε η Βουλή στο πρώην Καπνεργοστάσιο στην οδό Λένορμαν, ο Κακλαμάνης διεμήνυσε ότι «το δημογραφικό, μαζί με την εθνική

ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, αξιολογείται από τη Βουλή των Ελλήνων ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας και ως το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας», καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους».

Παραθέτοντας τις πληθυσμιακές προβλέψεις των επόμενων δεκαετιών, προειδοποίησε ότι εάν οι τάσεις αυτές δεν αναστραφούν, η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια «σταδιακή δημογραφική αυτοκτονία».

Σε μια συμβολική κίνηση ανακοίνωσε την πρόσληψη από τη Βουλή του παιδιού μιας 12μελούς οικογένειας σε ένδειξη έμπρακτης στήριξης και αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Ζωή επί παντός

Δεν ξέρω αν ερμηνεύεται ως δείγμα εκνευρισμού και άγχους εκ μέρους της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ωστόσο, προκαλεί εντύπωση η εικόνα των τελευταίων ημερών -ειδικά από την ημέρα ανεξαρτητοποίησης της άλλοτε στενής συνεργάτιδάς της Ελένης Καραγεωργοπούλου- να μπαινοβγαίνει από επιτροπή σε επιτροπή και στην Ολομέλεια παρεμβαίνοντας για όλα τα θέματα.

Για παράδειγμα, χθες, ήταν στην Ολομέλεια της Βουλής όπου ψηφιζόταν η κύρωση Συμφωνίας Πλαίσιο με τη Βραζιλία για τη συνεργασία σε αμυντικά θέματα. Ακολούθως, μπήκε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητείτο το νομοσχέδιο Μπούγα για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρότι το κόμμα της εκπροσωπείτο από τη βουλευτή Έλλη Ρούσσου.

Στη συνέχεια ξαναπήγε στην Ολομέλεια που συζητείτο ένα άλλο νομοσχέδιο αρμοδιότητας Ζαχαράκη για την κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την Τουρκία. Και μετά μπήκε και στη Διακομματική Επιτροπή για την μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Εννοείται ότι όπου πήγαινε έπαιρνε και τον λόγο, ενώ αυτό που έμενε ήταν η εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ντεκόρ σε «one woman show»