Στην πρόσληψη του παιδιού μιας 12μελούς οικογένειας, προχωρά η Βουλή των Ελλήνων σε μια ένδειξη έμπρακτης στήριξης και αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι πολύτεκνες οικογένειες στην χώρα, η οποία αντιμετωπίζει την απειλή της δημογραφικής συρρίκνωσης. Αυτό ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Βουλή στο πρώην Καπνεργοστάσιο στην οδό Λένορμαν υπό τον τίτλο «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ #Η_συνέχεια@ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ».

Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης «τo δημογραφικό, μαζί με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, αξιολογείται από τη Βουλή των Ελλήνων ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας και ως το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας», καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους». Ο Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως η Ελλάδα γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά, ο πληθυσμός συρρικνώνεται και ολόκληρες περιοχές ερημώνουν, ενώ σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες νέοι άνθρωποι αναγκάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια να μεταναστεύσουν, «όχι επειδή δεν αγαπούν την πατρίδα τους, αλλά επειδή ένιωσαν ότι εδώ δεν μπορούσαν να χτίσουν τη ζωή που ονειρεύονταν».

Ο κ. Κακλαμάνης παρέθεσε τις πληθυσμιακές προβλέψεις των επόμενων δεκαετιών, προειδοποιώντας ότι εάν οι τάσεις αυτές δεν αναστραφούν, η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια «σταδιακή δημογραφική αυτοκτονία», κάνοντας λόγο για «μια νέα μορφή εθνικής χρεοκοπίας» και για συλλογική αποτυχία του πολιτικού συστήματος. Προέκρινε την ανάγκη ενίσχυσης και διαρκούς αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην θεσμική διάσταση του προβλήματος, σημειώνοντας ότι το δημογραφικό «συνδέεται περισσότερο με την ποιότητα των θεσμών μας παρά αποκλειστικά με την οικονομία», καθώς οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να σχεδιάσουν το μέλλον τους όταν δεν αισθάνονται ασφάλεια, σταθερότητα και δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απαιτείται η δημιουργία ενός «δικτύου συναισθηματικής, κοινωνικής, θεσμικής και οικονομικής ασφάλειας» που θα απαντά στις ανασφάλειες των νέων γενεών. Όσον αφορά τον ρόλο της Βουλής, τόνισε ότι το Κοινοβούλιο οφείλει «να είναι “παρών”, όχι μόνο ως νομοθετικό σώμα, αλλά ως πυλώνας σύνθεσης, προοπτικής και ευθύνης».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την επανασύσταση της διακομματικής Επιτροπής για το δημογραφικό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια βαθιά πολιτική επιλογή, καθώς «η επίλυση του δημογραφικού δεν είναι λάφυρο κανενός κόμματος ή Κυβέρνησης, αλλά ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές». Υπογράμμισε, τέλος, ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου με συνέχεια, ρεαλισμό και ευρεία συναίνεση, το οποίο θα προτάσσει πολιτικές ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας, κίνητρα για νέους γονείς και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, επισημαίνοντας ότι «μπορεί να μην υπάρχουν εύκολες λύσεις, υπάρχει όμως υποχρέωση για σοβαρότητα, σχέδιο και επιμονή».