Μια συγκινητική ιστορία μοιράστηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο περιθώριο της Ημερίδας που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων. Ο πρόεδρος της Βουλής, διηγήθηκε την ιστορία ενός νεαρού φοιτητή που εργαζόταν στον χώρο της εστίασης ώστε να πληρώνει το μεταπτυχιακό του, ενώ ήταν ένας από τα 12 παιδιά της οικογένειας.

Ο κ. Κακλαμάνης, συγκινημένος από την ιστορία του νεαρού τον προσέλαβε στη Βουλή, ενώ στάθηκε δίπλα από τους γονείς στη σημερινή παρουσίαση.

Η πρόσληψη του νεαρού

Μιλώντας από το βήμα του Καπνεργοστασιου διηγήθηκε την ιστορία λέγοντας πως «κάθε πρωί πριν πάω στη Βουλή πηγαίνω στο στέκι μου στο Κολωνάκι για να πάρω καφέ. Μια μέρα λοιπόν, ήρθε να μου σερβίρει τον καφέ μου ένας νεαρός σερβιτόρος, τον ρώτησα το όνομά του και τι κάνει, μου απάντησε ότι έχει τελειώσει ψυχολογία και πως εργάζεται στην εστίαση για να πληρώσει το μεταπτυχιακό του. Τον ρώτησα ακόμα αν έχει αδέρφια, και μου απάντησε πως είναι ο ένας από τα δώδεκα αδέρφια της οικογένειας. Όπως καταλαβαίνετε έμεινα άφωνος», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής που ανακοίνωσε την πρόσληψη του νεαρού στη Βουλή «ως μια πρώτη έμπρακτη προσφορά του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς την πολυμελή οικογένεια».

Μάλιστα ο πρόεδρος της Βουλής θέλησε να συγχαρεί τους γονείς του νεαρού τους οποίους κάλεσε στο βήμα παρουσία των 5 από τα 12 παιδιά της οικογένειας. Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε και την επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής για το δημογραφικό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια βαθιά πολιτική επιλογή, καθώς «η επίλυση του δημογραφικού δεν είναι λάφυρο κανενός κόμματος ή Κυβέρνησης, αλλά ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές».