Μία 43χρονη και η 47χρονη βρήκαν τραγικό θάνατο από στραγγαλισμό στο δώμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, ο 52χρονος ιδιοκτήτης και ο 50χρονος φίλος του, έχουν προφυλακιστεί, αλλά τα ευρήματα στο υπόγειο του διαμερίσματος υποδηλώνουν ότι η υπόθεση μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν, δεκάδες γυναικεία ρούχα που δεν δικαιολογούνται εκεί, έχουν οδηγήσει τις Αρχές στο να ξανανοίξουν τουλάχιστον 10 ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφανίσεων και φόνων γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη. Κοινός παρανομαστής σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις είναι ο στραγγαλισμός, με ευρήματα όπως το κάταγμα υοειδούς οστού να παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, όπως στη σορό μίας 27χρονης που είχε εξαφανιστεί το 2022.

Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά αν τα θύματα συνδέονται με τους συλληφθέντες ή αν τα ευρήματα δείχνουν την παρουσία ενός ακόμη serial killer. Η Ελλάδα έχει γνωρίσει στο παρελθόν φρικτές υποθέσεις δολοφονιών γυναικών από serial killers όπως ο Δημήτρης Βακρινός, ο Αντώνης Δαγκλής και ο Κυριάκος Παπαχρόνης – «Ο Δράκος της Δράμας».

Οι κάτοικοι της Μενεμένης παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν αν οι πρόσφατες δολοφονίες είναι μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου εγκληματικότητας που παραμένει κρυμμένο για χρόνια.