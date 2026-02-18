Ένα πλαίσιο για τις επόμενες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον ετοιμάζει η Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται την ώρα που η αμερικανική πλευρά, τόσο σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αλλά και τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, εμφανίζεται δυσαρεστημένη με την πορεία των συνομιλιών και φέρεται, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios να αμφιβάλλει για την επιτυχία τους με αποτέλεσμα να κινείται πιο κοντά στην κατεύθυνση της έναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Το Ιράν προωθεί ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης και η IAEA είναι θετική

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου, ο Αμπάς Αραγτσί στην συνομιλία που είχε με τον Γκρόσι σήμερα, «υπογράμμισε την έμφαση που δίνει η Ισλαμική Δημοκρατία στην κατάρτιση ενός πλαισίου ώστε να προχωρήσουν οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις», μία ημέρα μετά το δεύτερο «ραντεβού» Ιρανών και Αμερικανών στην Ελβετία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκρόσι είπε ότι η IAEA «είναι έτοιμη να παράσχει την υποστήριξή της» για την εφαρμογή ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης. Αρμοδιότητα αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, που εδρεύει στην Αυστρία, είναι να επιτηρεί την ειρηνική φύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το Ισραήλ και πολλές χώρες της Δύσης υποψιάζονται ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες αλλά επιμένει ότι είναι δικαίωμά της να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Νωρίτερα σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στη Βιέννη, Ρεζά Νατζαφί, μίλησε με τον Γκρόσι και με τους πρεσβευτές της Κίνας και της Ρωσίας ώστε «να ανταλλάξουν απόψεις» ενόψει της επικείμενης συνόδου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν αμφιβολίες για την επιτυχία των συνομιλιών

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν χθες στη Γενεύη τον δεύτερο γύρο των έμμεσων συνομιλιών τους, με φόντο τις συνεχιζόμενες εντάσεις στις σχέσεις τους. Το Ιράν, που δήλωσε «ανοιχτό» στην επαλήθευση του πυρηνικού προγράμματός του, διαβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν «επί των κατευθυντήριων αρχών» μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Όμως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υπογράμμισε ότι οι διαφορές τους παραμένουν και νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».