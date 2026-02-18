Τραγικό θάνατο βρήκαν δυο νεαροί άνδρες από την Εύβοια μετά από ηλεκτροπληξία

Όπως μεταδίδει το evima.gr, το τραγικό συμβάν έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/2 σε περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βάρη, όταν δύο άτομα από την Εύβοια υπέστησαν ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Τα δύο άτομα νεαρής ηλικίας και συγκεκριμένα κάτω των 30, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας δυστυχώς όμως κατέληξαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.