Τη στήριξή του στην πρωτοβουλία για την εξασφάλιση των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή κατά την περίοδο της Κατοχής εξέφρασε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε «πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων» την απόφαση του Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στην αγορά των φωτογραφιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

Όπως τόνισε, η απόκτηση του υλικού αυτού που αφορά τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής θα αποτελέσει «καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»