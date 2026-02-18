Νέος πονοκέφαλος για τον Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την εμπλοκή της πρώην γραμματέως του Οργανωτικού του ΠαΣοΚ στην υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Πρόκειται για την Αναστασία Χατζηδάκη που υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Αναστασία Χατζηδάκη που βρίσκεται στο επίκεντρο του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για «μαϊμού» επιδόματα ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητηθεί η παύση της κυρίας Χατζηδάκη που είναι αποσπασμένη στο ΠαΣοΚ από το καλοκαίρι του 2022.

Η Χαριλάου Τρικούπη τηρεί σιγή ιχθύος, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα κατά την συνέντευξη που παραχώρησε χθες του βράδυ στο Kontra Channel.