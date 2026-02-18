Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Αρμενίας, Vahagn Khachaturyan, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ως γέφυρα διαλόγου και διπλωματίας, «μετακομίζει» αυτή την Πέμπτη (19 Φεβρουαρίου) στην καρδιά της Αθήνας.

Η υψηλού επιπέδου Συζήτηση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρεταννίας.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα υποδεχθεί για άλλη μία φορά διακεκριμένους διπλωμάτες, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς, προκειμένου να ακτινογραφήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Καυκάσου.

Η ατζέντα της Συζήτησης επιβεβαιώνει πως οι Ελληνο-Αρμενικές σχέσεις διατηρούν ανέκαθεν ένα ιδιαίτερο πολιτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

H Συζήτηση αυτή με τον Πρόεδρο της Αρμενίας έρχεται σε συνέχεια με τη Συζήτηση που οργάνωσε το Φόρουμ στη Διάσκεψη του Μονάχου το περασμένο Σάββατο (14/2), με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στα Θέματα της Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο με καλεσμένο τον Υπουργό Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου, και τη Συζήτηση που οργάνωσε πριν μερικές μέρες (29/1) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα της Ασφάλειας Θαλάσσιων Μεταφορών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Γεραπετρίτη.