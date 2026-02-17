Δεν μεσολάβησαν ούτε δύο εβδομάδες από την αποκάλυψη ότι ο πρώην βουλευτής των Εργατικών, πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος του κόμματος Πίτερ Μάντελσον, διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, που έφταναν στο σημείο να του διαρρέει κυβερνητικές πληροφορίες.

Το σκάνδαλο οδήγησε στην παραίτηση του Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων, καθώς και στην αποχώρηση των Μόργκαν ΜακΣουίνι και Κρις Γουόρμαλντ, στενών συνεργατών του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντί της αποκλιμάκωσης όμως στην οποία πόνταρε η κυβέρνηση, ένα νέο πρόβλημα δημιουργεί κραδασμούς στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Το νέο σκάνδαλο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Sunday Times, η δεξαμενή σκέψης Labour Together, που υποστήριξε ανοικτά την εκλογή του Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και στις βουλευτικές εκλογές του 2024, ανέθεσε στην αμερικανική εταιρία λόμπινγκ Apco να εξαπολύσει εκστρατεία δυσφήμισης δύο δημοσιογράφων που ερευνούσαν αδήλωτες χρηματοδοτήσεις προς το προαναφερθέν think tank.

Το ποσό που εισέπραξαν οι αμερικανοί λομπίστες ανερχόταν σε 36.000 στερλίνες για «να ερευνήσουν την προέλευση, την χρηματοδότηση και την πηγή» ρεπορτάζ στους Sunday Times των Γκάμπριελ Πόγκραντ και Χάρι Γιορκ, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι το Labour Together είχε αποκρύψει δωρεές 730.000 στερλινών κατά την τριετία 2017-2020.

Σκοπός της ανάθεσης ήταν η υποβάθμιση της έρευνας των δύο δημοσιογράφων και η σύνδεσή τους με ρωσικές πηγές, στο πλαίσιο απόπειρας παραπληροφόρησης που εν συνεχεία θα αποδιδόταν στο Κρεμλίνο. Πράγματι, η Apco εκπόνησε αναφορά 58 σελίδων που διανεμήθηκε ατύπως σε συγκεκριμένα κομματικά μέλη.

Διευθυντής του Labour Together την περίοδο κατά την οποία συνέβησαν τα παραπάνω ήταν ο Τζος Σίμονς, ελάσσων στέλεχος της κυβέρνησης και βουλευτής, μέλος ωστόσο του ηγετικού περιβάλλοντος.

«Θα υπάρξει διερεύνηση σχετικά με τις κατηγορίες» σχολίασε ο Στάρμερ, ενώ η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ τόνισε ότι «υπάρχει αρμόδια ρυθμιστική αρχή να διερευνήσει το ζήτημα», συμπληρώνοντας ότι «και το Υπουργικό Συμβούλιο θα εστιάσει στα γεγονότα».

Στο εσωτερικό των Εργατικών όμως διαγράφονται διαφοροποιήσεις. Ο Στίβεν Ντάουτι, υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κινήθηκε σε διαφορετική γραμμή, λέγοντας πως «μια σωστή έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει το think tank και τη δράση του συνολικά». Και ο βετεράνος βουλευτής της αριστερής πτέρυγας Τζον ΜακΝτόνελ, ζήτησε έρευνα για τους δεσμούς ανάμεσα στο Labour Together και την κυβέρνηση.

Τι σημαίνει για τους Εργατικούς η νέα ρήξη

Πώς ερμηνεύεται μια ακόμη ρήξη στο εσωτερικό των Εργατικών, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση; Προφανώς σχετίζεται με τη δημοσκοπική καθίζηση που υφίστανται. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Εργατικό Κόμμα να δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση με τους Συντηρητικούς, ενώ το ακροδεξιό ReformUK προηγείται σταθερά με διψήφιο ποσοστό. Πράσινοι και Φιλελεύθεροι Δημοκράτες σημειώνουν μικρή αλλά σταθερή αύξηση, πιέζοντας τα παραδοσιακά κόμματα.

Δεν πάει πολύς καιρός από όταν ο Στάρμερ βίωνε την αμφισβήτηση από μερίδα του κόμματος του, με τον δήμαρχο Μάντσεστερ και πρώην υπουργό, Άντι Μπέρνχαμ, να εξελίσσεται στον ισχυρό πόλο εσωκομματικής αμφισβήτησης. Οι χειρισμοί της υπόθεσης Μάντελσον-Έπστιν ενίσχυσαν την εντύπωση ότι ο βρετανός πρωθυπουργός, που είχε διορίσει τον Μάντελσον πρεσβευτή στις ΗΠΑ, στερείται ικανοτήτων στελέχωσης του επιτελείου του. Παράλληλα, αδυνατεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις του κόμματος.

«Είναι αξιοθαύμαστο το ταλέντο του Στάρμερ να αποξενώνει τους πάντες» σημειώνει η αρθρογράφος του Guardian Νεσρίν Μαλίκ.

Το think tank Labour Together είχε πρωταγωνιστήσει στην εσωκομματική αντιπολίτευση εναντίον του πρώην ηγέτη του κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν. Το ρεπορτάζ των Sunday Times αναφέρει ότι «στόχος» της Apco εκτός από τους ρεπόρτερ της εφημερίδας υπήρξε και ο συγγραφέας Πωλ Χόλντεν, ο οποίος στο βιβλίο του «Τhe Fraud» μιλάει για υπονόμευση της ηγεσίας Κόρμπιν από τον Στάρμερ, με όπλο τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού.