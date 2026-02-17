Εκπρόσωποι από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες φέρονται να συμμετέχουν στις τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ– Ουκρανίας στη Γενεύη για μια συμφωνία για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

Τα μέσα La Repubblica και Corriere della Sera ανέφεραν ότι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου «παρακολουθούν τον τρίτη γύρο των διαπραγματεύσεων» και αναμένεται να συναντηθούν αργότερα μέσα στην ημέρα με τις ουκρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες. Σημειώνεται ότι στους προηγούμενους γύρους των συνομιλιών δεν υπήρχε αντίστοιχη εκπροσώπηση (ή δεν είχε γίνει γνωστή).

Χαμηλές οι προσδοκίες από την συνάντηση

Νωρίτερα πάντως η ουκρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένονται τρομερές εξελίξεις από αυτόν τον γύρο των συνομιλιών, αλλά ότι εκτιμάται ότι θα είναι «εποικοδομητικές». Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροω «η δουλειά μας είναι να προωθήσουμε, στον μέγιστο βαθμό, λύσεις που μπορούν να φέρουν μια βιώσιμη ειρήνη». Όπως ανέφερε: «Έχουμε ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο έχουμε συμφωνήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και έχουμε ξεκάθαρη εντολή. Τα θέματα ασφαλείας και ανθρωπιστικής βοήθειας είναι στην ατζέντα».

Από την πλευρά της η Μόσχα είχε κι αυτή ξεκαθαρίσει ότι δεν αναμένονται ανακοινώσεις (τουλάχιστον σήμερα) και ότι οι συνομιλίες θα αφορούν τουλάχιστον πέντε άξονες μεταξύ των οποίων «εδαφικό, στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και ασφάλεια».