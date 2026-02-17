Ο δεύτερος γύρος έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στη Γενεύη ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το οποίο ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες και των δύο χωρών αποχώρησαν από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα όπως ανακοινώθηκε ξεκίνησαν οι διήμερες τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ- Ουκρανίας– Ρωσίας για τον πόλεμο της Ουκρανίας επίσης στην Γενεύη.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είχε δηλώσει στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι η ιρανική αποστολή είναι διατεθειμένη να παραμείνει στη Γενεύη για όσο διάστημα χρειαστεί — ακόμη και για ημέρες ή εβδομάδες — με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Επίσης όσον αφορά στην κρίση του Ιράν, οι δύο πλευρές την ώρα που πραγματοποιούνταν οι συνομιλίες, αντάλλασσαν απειλές και έκαναν κινήσεις στο πεδίο, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει μερικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για Ουκρανία

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε ξεκίνησαν οι άλλες διαπραγματεύσεις επίσης στην Γενεύη, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ των αντιπροσωπειών του Κιέβου, της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στο X. Ο ίδιος σημειώνει πως θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά ζητήματα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Οι διήμερες συνομιλίες, που άρχισαν σήμερα, εκτιμάται ότι θα επικεντρωθούν κυρίως στο ζήτημα των εδαφών και διεξάγονται λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών, στις 24 Φεβρουαρίου, από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο για την επίτευξη συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον πιέζει τη χώρα του περισσότερο απ’ ό,τι τη Ρωσία.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει το υπόλοιπο 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ, το οποίο δεν έχει καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό της, αξίωση που η ουκρανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.