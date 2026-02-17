Οι συνθήκες που προπονούνται οι Έλληνες πρωταθλητές σε πολλές περιπτώσεις είναι τραγικές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Χριστίνας Μόσχη. Η πρωταθλήτρια της σκοποβολής προετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ωστόσο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Όπως θα δείτε και στη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Τάσος Κορακάκης, το σκοπευτήριο της Λάρισας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Τάσος Κορακάκης αναφέρει: «Ντροπή! Η πρωταθλήτρια σκοποβολής Χριστίνα Μόσχη ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στη Λάρισα δεν υπάρχει σκοπευτήριο για να προπονηθεί. Η αδιαφορία των υπευθύνων “πληγώνει” τον ελληνικό αθλητισμό περισσότερο από κάθε αστοχία. Δώστε λύση τώρα! Η αδιαφορία σας δεν είναι απλά έλλειψη κονδυλίων, είναι έλλειψη σεβασμού στον κόπο της».