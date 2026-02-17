Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη τα ταξί θα κάνουν απεργία σε όλη τη χώρα.
Το ΣΑΤΑ προαναγγέλλει απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.
Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ
- Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση
- Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
- Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί