Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη τα ταξί θα κάνουν απεργία σε όλη τη χώρα.

Το ΣΑΤΑ προαναγγέλλει απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ