Συναγερμός σήμανε στην Αιτωλοακαρνανία μετά την αποστολή μηνύματος από το 112 προς τους κατοίκους, εξαιτίας ελεγχόμενης υπερχείλισης στο φράγμα Στράτου, στην περιοχή Καστρακίου.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ενημέρωση του πληθυσμού για προληπτικούς λόγους, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.