Την εικόνα της πλατείας στα Εξάρχεια, όπως την «άφησαν» σχεδόν τρία χρόνια πριν, αντίκρισαν ξανά χθες, Κυριακή, κάτοικοι της περιοχής.

Κάτοικοι γιόρτασαν τον καρνάβαλο «εν χορδαίας και οργάνοις», φορώντας μεταξύ άλλων μουτσούνες που απεικλόνιζαν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Μετά την ολοκλήρωση του καρναβαλιού και την παραδοσιακή καύση του καρνάβαλου – «μετροπόντικα», κάτοικοι των Εξαρχείων άνοιξαν τις λαμαρίνες της περίφραξης και εισήλθαν στον χώρο του εργοταξίου της πλατείας.

Οπως μεταδίδει το Orangepress.gr η κίνηση αυτή έγινε δεκτή με επευφημίες από όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο καρναβάλι και πέριξ της πλατείας, και έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους – κυρίως παιδιά – να μπουν μέσα τρέχοντας, να παίξουν ποδόσφαιρο, ενώ άλλοι εισήλθαν και με τα σκυλιά τους. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ που απέκλεισαν την πρόσβαση στο εργοτάξιο και σφράγισαν την πόρτα ξανά.

«Το εργοτάξιο στην πλατεία, η πλατεία στους δρόμους»

Το περιστατικό αποτέλεσε την κορύφωση μιας ημέρας γεμάτης δράσεις υπό το σύνθημα «Το εργοτάξιο στην πλατεία, η πλατεία στους δρόμους». Οι κάτοικοι, επιδιώκοντας να μετατρέψουν την περίφραξη σε σκηνή διεκδίκησης, είχαν στήσει από νωρίς μπασκέτες στην οδό Βαλτετσίου για «μονά» ματς, συλλογικές κουζίνες και ενημερωτικούς πάγκους, διαμαρτυρόμενοι, όπως ανέφεραν, για τον «εκτοπισμό των μόνιμων κατοίκων».

Η Μαρίνα, μέλος της συνέλευσης «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων», εξήγησε τη σημασία της δράσης σημειώνοντας ότι «ήρθαμε να αποκλείσουμε με τη ζωντάνια και το κέφι, να διεκδικήσουμε τον δημόσιο χώρο μας και να γιορτάσουμε αυτή την ανάγκη για ελεύθερο χώρο».

Παράλληλα, η Βαρβάρα από την Ανοιχτή Ορχήστρα υπογράμμισε το παράδοξο της κατάστασης, αναφέροντας ότι «εδώ και ενάμιση χρόνο δεν γίνεται καμία εργασία μέσα στο εργοτάξιο και η πλατεία είναι αποκλεισμένη από τη γειτονιά χωρίς κανένα λόγο».

Πέρα από το ζήτημα του ελεύθερου χώρου, η κινητοποίηση ανέδειξε και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της περιοχής.

Η κυρία Ελένη, εκπρόσωπος της συνέλευσης γονέων, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο κλεισίματος παιδικών σταθμών, τονίζοντας πως «θέλουμε να παραμείνει η γειτονιά για τους ανθρώπους που μένουν εδώ και όχι μόνο για όσους μπορούν να πληρώνουν χίλια ευρώ για ένα δυάρι».

Εξι δικαστικές αποφάσεις υπέρ των κατοίκων;

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν από τα μεγάφωνα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι κάτοικοι επικαλούνται έξι δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν, σημειώνοντας ότι το έργο πλέον «δεν βγαίνει» και το όρυγμα δε χωράει στις παρούσες συνθήκες. Για τη γειτονιά, η χθεσινή «επίσκεψη» στην πλατεία ήταν μια υπενθύμιση ότι ο δημόσιος χώρος αποκτά νόημα μόνο όταν «ξανά κατοικείται από τους δημότες και τους ανθρώπους της γειτονιάς», τόνισαν κλείνοντας στις ομιλίες που έγιναν.