Η διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Το αντίθετο, για πολλούς άργησε, καθώς πολλές φορές οι απόψεις του δεν απηχούσαν της επίσημης γραμμής του κόμματος. Θόλωναν το πολιτικό στίγμα του ΠαΣοΚ και δημιουργούσαν πρόβλημα και μάλιστα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε μεταφερθεί η δυσαρέσκεια της ηγετικής ομάδας προς τον βουλευτή για τις δημοσιές τοποθετήσεις του. Ο λόγος ήταν πως στη Χαριλάου Τρικούπη έφταναν παράπονα από την Μητρόπολη του ΒΑ Αιγαίου για δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια και το μεταναστευτικό. Δηλώσεις που ενοχλούσαν.

Όπως ενόχλησε την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αρκετά και η αναφορά του τον Απρίλιο του 2024 για τις υποκλοπές. Ως «χτύπημα» και μάλιστα κάτω από τη ζώνη, θεωρήθηκε επίσης η αναφορά του πριν από δύο μήνες, και την στιγμή που το ΠαΣοΚ έδινε τη μάχη στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, πως δεν απορρίπτει τον Αλέξη Τσίπρα.

Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πως τον Δεκέμβριο του 2025, η Νομαρχιακή Επιτροπή Λέσβου, ζήτησε από τον πρόεδρο του κόμματος και τον γραμματέα να πάρουν αποφασιστικά μέτρα, κατά του του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Η απόφαση για να σταλεί επιστολή από τα μέλη της Νομαρχιάκης Επιτροπής στα κεντρικά του ΠαΣοΚ ήταν ομόφωνη και σε αυτή καταγράφονται πολλά από τα ατοπήματα της θητείας του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ως βουλευτή Λέσβου.

Αναλυτικά η επιστολή

Μετά από όλα αυτά εύκολα θα μπορέσει να καταλάβει κάποιος πως η σημερινή του δήλωση στο κανάλι της Βουλής για συνεργασία ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η σχέση του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη με τη Χαριλάου Τρικούπη είχε διαρραγεί εδώ και αρκετό διάστημα και η διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠαΣοΚ ήταν κάτι το αναμενόμενο.