Ο Στέφανος Κασσελάκης, ανακοίνωσε την αλλαγή ονομασίας του κόμματος, έπειτα από απόφαση των μελών του.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του, με ποσοστό 71,8% τα μέλη ενέκριναν τη νέα ονομασία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση δεν συνιστά απλώς μια τυπική αλλαγή τίτλου, αλλά αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή με στόχο την ενότητα, τη διεύρυνση και τη διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής.

Ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι το νέο όνομα εκφράζει τη δέσμευση του κόμματος στη δημοκρατία, τη θεσμική σοβαρότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταρρυθμιστική τόλμη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη βούληση για τη συγκρότηση ενός ισχυρού, αξιόπιστου και προοδευτικού πόλου, που θα ενώνει πολίτες πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Ευχαρίστησε τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση στο κόμμα.

«Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι, με αυτοπεποίθηση, με σχέδιο και με αισιοδοξία για τη χώρα. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα», κατέληξε.