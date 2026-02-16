Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενος από την κόρη του, Τζου Άε, εγκαινίασε δρόμο με διαμερίσματα που προορίζονται για τις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα απέστειλε χιλιάδες στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων μετά την εισβολή που εξαπέλυσε η Μόσχα στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με νοτιοκορεατικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, τουλάχιστον 2.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Με μήνυμα ευημερίας η ηρωοποίηση των νεκρών στρατιωτών

«Πριν από τον θάνατό τους, οι ηρωικοί μάρτυρες θα πρέπει να φαντάζονταν στο μυαλό τους τις αγαπημένες τους οικογένειες να ζουν σε μια χώρα που εξακολουθεί να ευημερεί», δήλωσε ο Κιμ χθες, Κυριακή, σε ομιλία του για τα εγκαίνια του νέου δρόμου, σύμφωνα με το KCNA.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το πρακτορείο δείχνουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκέπτεται τις νέες κατοικίες, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Τζου Άε.

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι είναι σαφές πως η έφηβη «ορίστηκε ως διάδοχος» για την ηγεσία, επικαλούμενες τη συμμετοχή της σε γεγονότα που χαίρουν μεγάλης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης μαζί με τον πατέρα της.

Ο Κιμ ετοιμάζεται για το συνέδριο του Κόμματος

Η επίσκεψη αυτή γίνεται πριν από το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της Πιονγκγιάνγκ, το συνέδριο του κόμματος, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα αυτόν τον μήνα, αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία.

Τα βλέμματα αναμένεται να στραφούν προς τις κατευθύνσεις που θα ανακοινώσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν όσον αφορά την εξωτερική και την εσωτερική πολιτική, όπως και έναν ενδεχόμενο επίσημο τίτλο για την Τζου Άε στους κόλπους του κόμματος.

Η στιγμή που επελέγη για τα εγκαίνια του δρόμου αποτελεί «πολιτικό ελιγμό κατόπιν μεγάλης περίσκεψης με στόχο να αιτιολογηθεί η ανάπτυξη στρατιωτών» πριν από το συνέδριο του κόμματος, εξήγησε στο AFP ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Κορεατικού Ινστιτούτου για την Εθνική Ενοποίηση.

«Αυτό επιτρέπει να φανεί ότι το κράτος προσφέρει συγκεκριμένη αποζημίωση στις οικογένειες των στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη (…) σε μια συμβολική εκδήλωση», σημείωσε.

Σύμφωνα με αναλυτές, σε αντάλλαγμα για την αποστολή στρατιωτών, η Ρωσία αποστέλλει στη Βόρεια Κορέα οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες όπως και προμήθειες τροφίμων και ενέργειας.