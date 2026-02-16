Σε δηλώσεις για τις δυσκολίες των επαφών με το Ιράν αλλά και για την εξαιρετική σχέση που έχει η αμερικανική κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προχώρησε από την Βουδαπέστη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τι είπε για Ιράν

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει τη δυνατότητα να επιτευχθεί μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες των ΗΠΑ, ωστόσο απέφυγε να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες. «Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να επιτευχθεί διπλωματικά μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα είμαστε πολύ ανοιχτοί και θετικοί σε αυτό. Αλλά δεν θέλω επίσης να το υπερτιμήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι μια πιθανή συμφωνία δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αναφερόμενος στις ιστορικά δύσκολες διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά. «Θα είναι δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να καταλήξει σε πραγματικές συμφωνίες με το Ιράν, επειδή έχουμε να κάνουμε με ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που λαμβάνουν θεολογικές αποφάσεις και όχι γεωπολιτικές», σημείωσε.

Εγκώμιο για Όρμπαν ενόψει εκλογών

Παράλληλα, ο Ρούμπιο επαίνεσε την ηγεσία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, χαρακτηρίζοντάς την «ουσιώδη» για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, και υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην επιτυχία του Όρμπαν ενόψει των κρίσιμων κοινοβουλευτικών εκλογών. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε σε μια «χρυσή εποχή στις σχέσεις» μεταξύ ΗΠΑ και Ουγγαρίας, σημειώνοντας τη σημασία της προσωπικής σχέσης του Όρμπαν με τον Τραμπ.

«Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά αφοσιωμένος στην επιτυχία σας», δήλωσε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος στον Όρμπαν στη Βουδαπέστη. «Η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία. Αυτή η σχέση που έχουμε εδώ στην Κεντρική Ευρώπη μέσω εσάς είναι τόσο σημαντική και ζωτική για τα εθνικά μας συμφέροντα τα επόμενα χρόνια».

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς καθώς οι εκλογές της 12ης Απριλίου πλησιάζουν. Η αμερικανική στήριξη στον Όρμπαν έρχεται καθώς σε αρκετές δημοσκοπήσεις ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας βρίσκεται πίσω από τον βασικό του αντίπαλο τον Πέτερ Μάγιαρ, και το κόμμα του Tisza. Όπως έγινε γνωστό ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπέγραψε διακυβερνητική συμφωνία για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Το θέμα αυτό θεωρείται ευαίσθητο για την Ουγγαρία και για τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, αφού παραδοσιακά η Βουδαπέστη έχει συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια με την Μόσχα.