Πριν πατήσει το πόδι του στο Μόναχο ο Μάρκο Ρούμπιο θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα και να τείνει χείρα συνεργασίας. «Η Ευρώπη μάς είναι σημαντική, είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι, το μέλλον μας ήταν πάντα αλληλένδετο και θα συνεχίσει να είναι» τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «γι αυτό πρέπει να συζητήσουμε πώς θα είναι το μέλλον».

Διευκρίνισε πάντως ότι ο παλιός κόσμος δεν υπάρχει πια. «Ζούμε σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής», είπε σαν να αυτοαναιρείται.

«Η παγκοσμιοποίηση ήταν λάθος»

Αρχίζοντας την ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον Ψυχρό Πόλεμο, μιλώντας για «έναν κόσμο της δεκαετίας του 1960 που ήταν χωρισμένος σε ελευθερία και κομμουνισμό».

Μίλησε για τη διαιρεμένη Ευρώπη και για την πυραυλική κρίση στην Κούβα. «Βρισκόμασταν μπροστά σε ένα γκρεμό, ένα αποκαλυπτικό γκρεμό, χειρότερο από οτιδήποτε είχε βιώσει η ανθρωπότητα μέχρι τότε», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Τότε, η νίκη ήταν περισσότερο από αβέβαιη. Τότε μας οδηγούσαν κοινοί στόχοι. Ήμασταν ενωμένοι. Η Αμερική και η Ευρώπη ξεπέρασαν εκείνη την περίοδο», τόνισε ο Ρούμπιο. Στη συνέχεια όμως ήρθε αυτό το «αλλά». «Αυτή η νίκη μας οδήγησε σε μια επικίνδυνη αυταπάτη».

Ο Ρούμπιο αποκαλεί αυτή την «αυταπάτη» ως το υποτιθέμενο τέλος της ιστορίας σε μια τάξη βασισμένη σε κανόνες, στην οποία ο καθένας θα γινόταν πολίτης του κόσμου.

«Αυτό ήταν λάθος. Ο ελεύθερος εμπορικός συναλλαγματικός, η παγκοσμιοποίηση ήταν λάθος. Οι χώρες μας αποβιομηχανίστηκαν εξαιτίας αυτού. Εξωτερικεύσαμε τη δική μας κυριαρχία. Για να κατευνάσουμε μια κουλτούρα κλιματικής αλλαγής, δεν εκμεταλλευτήκαμε τα πλεονεκτήματα, ενώ οι εχθροί μας μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Και ανοίξαμε τις πόρτες για μαζική μετανάστευση. Κάναμε αυτά τα λάθη όλοι μαζί. Τώρα οφείλουμε στους πολίτες μας να βρούμε έναν δρόμο προς τα εμπρός».

«Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους – Τα Ηνωμένα Εθνη δεν έχουν λύσεις»

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην παγκόσμια τάξη βασισμένη στα Ηνωμένα Εθνη. Αλλά, ναι, «τα ΗΕ θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα πολλά καλά πράγματα στον κόσμο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Αλλά δεν έχουν λύσεις για τα πιο επείγοντα προβλήματα. Ούτε για το Ιράν, ούτε για τον πόλεμο στη Γάζα, ούτε για τη Βενεζουέλα, την οποία οι ΗΠΑ θα απελευθέρωσαν από έναν δικτάτορα ναρκωτικών. Δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο», είπε ο Ρούμπιο. «Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε πλέον σε όσους απειλούν τον τρόπο ζωής μας να κρύβονται πίσω από τις αφηρημένες διατάξεις του διεθνούς δικαίου».

«Αυτό θέλουν να κάνουν οι ΗΠΑ, γι’ αυτό σας ζητάμε βοήθεια. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν συμμάχους που να διατηρούν το status quo, που να διαχειρίζονται μόνο την παρακμή. Δεν θέλουμε αδύναμους, αλλά ισχυρούς, περήφανους συμμάχους», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

«Συμμάχους που να υπερασπίζονται την κληρονομιά μας. Θέλουμε μια συμμαχία που να προχωρά με θάρρος στο μέλλον. Θέλουμε να γεμίσουμε με νέα ζωή την παλιά φιλία». Όλα αυτά ακούγονται συμφιλιωτικά από το βήμα της Διάσκεψης.

Όμως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μιλάει συνεχώς για αλλαγή. Μιλάει για μια αλλαγμένη παγκόσμια τάξη με τις ΗΠΑ στην κορυφή. Και καλεί τους Ευρωπαίους να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ. Χωρίς να το αμφισβητήσουν ιδιαίτερα. Θα μπορούσε να το περιγράψει κανείς κι αλλιώς, όπως, κάντε ό,τι σας λέμε και θα ξαναγίνουμε φίλοι.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για το μέλλον της Ευρώπης

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους και τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ ότι έχουν υποκύψει σε μια «κλιματική λατρεία», όπως αποκάλεσε και ότι, ως εκ τούτου, έχουν βλάψει τις εθνικές βιομηχανίες. «Αυτά τα λάθη έγιναν από κοινού, αλλά τώρα θέλουμε να συνεργαστούμε για να τα διορθώσουμε» πρόσθεσε.

«Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ θέλει κάτι άλλο. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δράσουν μόνες τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά ελπίζουμε να το κάνουμε μαζί με τους φίλους μας στην Ευρώπη».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κοινό πολιτισμό της Ευρώπης με τον ΗΠΑ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την κληρονομιά, τη γλώσσα και τη χριστιανική θρησκεία. «Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μοιράζονται το ίδιο πεπρωμένο, είναι στενά συνδεδεμένες. Μπορεί να φανούμε άμεσοι και πιεστικοί με τις συμβουλές μας», λέει ο Ρούμπιο. Αλλά αυτό οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί τόσο πολύ για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί είναι σημαντικό η Ευρώπη να επιβιώσει».

Κάλεσμα συνεργασίας στην Ευρώπη

«Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν και πάλι το έργο της ανανέωσης και της αποκατάστασης, καθοδηγούμενες από ένα όραμα για ένα μέλλον τόσο περήφανο, τόσο κυρίαρχο και τόσο ζωτικό όσο οι πολιτισμοί μας στο παρελθόν, και ενώ είμαστε έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Είναι η προτίμησή μας και η ελπίδα μας να το κάνουμε αυτό μαζί με εσάς, τους φίλους μας εδώ στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν μια ισχυρή Ευρώπη.

«Το πεπρωμένο μας είναι και θα είναι πάντα συνυφασμένο με το δικό σας, επειδή γνωρίζουμε ότι η μοίρα της Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ άσχετη με την εθνική μας ασφάλεια».