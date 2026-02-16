Ο γνωστός Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας», η οποία πραγματοποιείται στο Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρώην NBAer για το ενδεχόμενο να παίξει στον Παναθηναϊκό.

Ο Καντέρ, ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός στην απάντησή του, δηλώνοντας πως όσο ο Έργκιν Άταμαν παραμένει προπονητής της ομάδας, δεν θα πήγαινε να δει ούτε έναν αγώνα των «πρασίνων».

Αυτή η σφοδρή διαφωνία του 33χρονου φόργουορντ με τον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού πηγάζει κυρίως από την υποστήριξη που δείχνει ο Άταμαν στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο ο Καντέρ έχει σοβαρές πολιτικές διαφορές και βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ενές Καντέρ:

«Κάποιοι θυμώνουν, κάποιοι χαίρονται, αλλά λόγω του πράσινου, λόγω των Μπόστον Σέλτικς… Ακόμα και το λογότυπο μοιάζει πολύ με αυτό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι απλώς φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα έρθω σε κανένα παιχνίδι μέχρι να φύγει αυτός ο Τούρκος προπονητής, γιατί είναι πολύ καλός φίλος του Ερντογάν και ταυτόχρονα κάνει πολύ κακή δουλειά.

Παρακολουθώ τα παιχνίδια τους και νομίζω ότι πριν λίγες μέρες έχασαν από μία από τις χειρότερες ομάδες στην Ελλάδα, σωστά; Και δυστυχώς, ακόμα και στη EuroLeague δεν τα πάνε και τόσο καλά. Μόλις απολύσουν αυτόν τον προπονητή, και άκουσα ότι υπάρχουν πολλές φήμες γι’ αυτό, θα ξεκινήσω να πηγαίνω στα παιχνίδια».

Για το αν θα πήγανε στον Παναθηναϊκό απάντησε: «Και στην πραγματικότητα, όχι όσο είναι αυτός προπονητής, αλλά ίσως μετά από αυτόν, ίσως θέλω να καθίσω και να συζητήσω με την ομάδα και με τον ιδιοκτήτη. Και το έχω πει σε κάθε συνέντευξη που έδωσα: Θέλω να παίξω μια μέρα για τον Παναθηναϊκό. Και είμαι ακόμα 32, 33 ετών, είμαι νέος, είμαι υγιής. Ναι, μπορώ να παίξω γι’ αυτούς, αλλά όχι μέχρι να απολυθεί ο Άταμαν».