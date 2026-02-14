Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) και έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Πού θα βρέξει

Ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Εως 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Ερχεται αφρικανική σκόνη

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια)