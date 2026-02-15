Κορυφώνεται το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης που πλήττει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Από νωρίς το πρωί, ένα πυκνό, κιτρινωπό πέπλο έχει καλύψει τον ουρανό, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Η Ακρόπολη μοιάζει «εξαφανισμένη» μέσα στη σκόνη, ενώ το Παναθηναϊκό Στάδιο διακρίνεται με δυσκολία. Από τον Λυκαβηττό, το εμβληματικό μνημείο της πόλης εμφανίζεται οριακά στον ορίζοντα, μέσα σε ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο.

Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και το τοπίο θολό σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου. Η μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που θυμίζει σκηνές από άλλη εποχή, με την πόλη να «χάνεται» μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο σωματιδίων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε τέτοιες συνθήκες απαιτείται προσοχή, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς η ποιότητα του αέρα επιβαρύνεται σημαντικά. Το επεισόδιο αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά τις επόμενες ώρες, ωστόσο η σημερινή εικόνα της Αθήνας θα μείνει ως μία από τις πιο έντονες στιγμές αφρικανικής σκόνης των τελευταίων ετών.

Εξαφανισμένη στην αφρικανική σκόνη η Ακρόπολη

Απόκοσμη εικόνα από τον Λυκαβηττό

Τι να προσέξουν οι ευπαθείς ομάδες

Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε στο ΕΡΤnews την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αν και πρόκειται για ένα σύνηθες φυσικό φαινόμενο, ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι επηρεάζει άμεσα τα παιδιά, τα άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και όσους πάσχουν από πνευμονοπάθειες (άσθμα, ΧΑΠ) ή καρδιολογικά προβλήματα. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα όπως βήχα, κόπωση ή ακόμα και ένα αίσθημα σφιξίματος στον θώρακα.

Η βασική σύσταση για τους πολίτες με γνωστά υποκείμενα νοσήματα είναι η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους σε περίπτωση που αισθανθούν οποιαδήποτε επιδείνωση. Ο καθηγητής ήταν κατηγορηματικός στο ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε συνεννόηση με τον γιατρό και όχι αυθαίρετα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επιβάρυνση από τη σκόνη.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια, ο κ. Μαγιορκίνης πρότεινε μια σειρά από πρακτικά μέτρα: