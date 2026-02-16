Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2026, με την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου να αποτελεί την καθοριστική ημερομηνία για χιλιάδες φορολογούμενους.

Η απώλεια της συγκεκριμένης προθεσμίας συνεπάγεται την αυτόματη απώλεια του δικαιώματος μείωσης του φόρου, ο οποίος αναμένεται να βεβαιωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 1.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να δουν μειωμένο «λογαριασμό» φέτος, ως αποτέλεσμα των νέων ρυθμίσεων για τις ασφαλισμένες κατοικίες και των στοχευμένων ελαφρύνσεων σε οικισμούς της περιφέρειας.

1. Η έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικίας

Η σημαντικότερη άμεση παρέμβαση αφορά τη μείωση του φόρου κατά 10% έως 20% για όσους είχαν προνοήσει να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους το 2025.

Οι βασικές προϋποθέσεις:

Κάλυψη κινδύνων: Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σωρευτικά τους κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας.

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σωρευτικά τους κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας. Ασφαλιστέα αξία : Η αξία του ακινήτου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

: Η αξία του ακινήτου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Διάρκεια ασφάλισης: Η μέγιστη έκπτωση (20%) αφορά ακίνητα ασφαλισμένα για ολόκληρο το 12μηνο του 2025. Για μικρότερη διάρκεια, η έκπτωση εφαρμόζεται αναλογικά (π.χ. 10% για 6 μήνες).

Η μέγιστη έκπτωση (20%) αφορά ακίνητα ασφαλισμένα για ολόκληρο το 12μηνο του 2025. Για μικρότερη διάρκεια, η έκπτωση εφαρμόζεται αναλογικά (π.χ. 10% για 6 μήνες). Όριο αξίας: Για ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 500.000 ευρώ, η μέγιστη έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Προσοχή: Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myProperty. Ακόμη και αν έχει ήδη υποβληθεί δήλωση, οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα τροποποίησης έως τη λήξη της προθεσμίας της Δευτέρας.

2. Δραστικές μειώσεις σε μικρούς και ακριτικούς οικισμούς

Για το 2026, θεσπίζεται μια εμβληματική αλλαγή που αφορά την ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για τη μόνιμη κατοικία φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (βάσει της τελευταίας απογραφής).

Ειδικές Ζώνες: Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Π.Ε. Έβρου και τους δήμους της Βόρειας Ελλάδας και Ηπείρου που εφάπτονται στα σύνορα.

Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Π.Ε. Έβρου και τους δήμους της Βόρειας Ελλάδας και Ηπείρου που εφάπτονται στα σύνορα. Εξαιρέσεις: Από τη ρύθμιση εξαιρείται η Περιφέρεια Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων).

Από τη ρύθμιση εξαιρείται η Περιφέρεια Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων). Προοπτική 2027: Η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις περιπτώσεις αυτές από το επόμενο έτος, με στόχο την ανάσχεση της αστυφιλίας.

3. Κοινωνικά κριτήρια και χαμηλά εισοδήματα

Περίπου 700.000 φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από τις πάγιες εκπτώσεις που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

4. Τα «SOS» του Ε9: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες

Πολλές φορές, ο αυξημένος φόρος δεν οφείλεται στην αξία του ακινήτου αλλά σε λάθη στην απεικόνιση στο έντυπο Ε9. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα εξής:

Βοηθητικοί χώροι: Η δήλωση αποθηκών ή πάρκινγκ ως κύριων χώρων στερεί την έκπτωση 90% που αναλογεί σε αυτούς.

Η δήλωση αποθηκών ή πάρκινγκ ως κύριων χώρων στερεί την έκπτωση 90% που αναλογεί σε αυτούς. Ημιτελή ακίνητα: Η παράλειψη αναγραφής του κωδικού 8 (στήλη 32) οδηγεί σε απώλεια της έκπτωσης 60%.

Η παράλειψη αναγραφής του κωδικού 8 (στήλη 32) οδηγεί σε απώλεια της έκπτωσης 60%. Εμπράγματα δικαιώματα: Λανθασμένη κατανομή μεταξύ ψιλής κυριότητας και επικαρπίας επιφέρει εσφαλμένο καταλογισμό φόρου.

5. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών

Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών στην πύλη myAADE προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.