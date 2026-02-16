Μετά από έναν συναρπαστικό ελληνικό τελικό, ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι «Ferto», σε μουσική των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 και στίχους των Ορφέα Νόνη και Akylas, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και των κριτικών επιτροπών και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στον τελικό ήταν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το τέλος του τελικού και έδειξε ενθουσιασμένη.

«Το λάτρεψα. Ήταν υπέροχες όλες οι εμφανίσεις, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από την παραγωγή, την ποιότητα, τα πάντα και από το πόσο υποστήριζαν ο ένας τον άλλον. Ήταν απίστευτο το Ferto, ένα καταπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή γιατί ξέρετε, είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού. Σας ευχαριστώ πολύ» είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.