Με σφοδρότητα πέρασε η κακοκαιρία από πολλές περιοχές της χώρας προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Στην Ελαφόνησο, τα τεράστια κύματα έριξαν στα βράχια και διέλυσαν μια πολυτελή θαλαμηγό με το 4μελές πλήρωμα της να διασώζεται την τελευταία στιγμή, ενώ στην Ηλεία για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες, είχαμε ανεμοστρόβιλους και βροχόπτωση που σάρωσε τα πάντα αφήνοντας πίσω πολλά προβλήματα.

Το κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη χώρα, με θεμέλια σπιτιών να καταλήγουν στον αέρα, κατολισθήσεις, διαλυμένα σκάφη και ξεριζωμένα δέντρα.

Ελαφόνησος

Τεράστια κύματα χτύπησαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού πάνω σε απόκρημνα βράχια στην Ελαφόνησο. Οι τέσσερις επιβαίνοντες, μία γυναίκα και τρεις άνδρες, μέλη πληρώματος, έχουν διασωθεί από ψαράδες της περιοχής και λιμενικούς.

Το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Ιταλία με προορισμό τον Πειραιά. Έμεινε ακυβέρνητο εξαιτίας βλάβης και παρασύρθηκε πάνω στα βράχια.

«Ήταν ένα 30μετρο πλαστικό σκάφος με σημαία Γαλλίας. Με νοτιοδυτικούς ανέμους 7 – 8 μποφόρ και ριπές 9 μποφόρ, απαράδεκτο για ένα σκάφος πλαστικό υπό τέτοιες συνθήκες να βρίσκεται εν πλω», ανέφερε ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος ΠΕΠΙΕΘ.



«Πάθανε μια βλάβη στο τιμόνι από ό,τι έχω καταλάβει και προσάραξαν αναγκαστικά. Ήρθαν κάποιοι από το χωριό, ψαράδες, και τους βοήθησαν. Έκαναν μια αερογέφυρα με σχοινιά και τους έβγαλαν έξω», ανέφερε κάτοικος στην εκπομπή Live News.

Ηλεία

Το παραλιακό μέτωπο του Πύργου μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, τη στιγμή που ολόκληρα σπίτια στέκονται ετοιμόρροπα, εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και των συνεχών βροχοπτώσεων, ενώ στην Σπιάτζα, μια περιοχή παραλιακή στην πόλη του Πύργου, οι καταστροφές είναι μεγάλες. Παράλληλα, μεγάλες είναι και οι καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες στην Ηλεία.

Δύο ανεμοστρόβιλοι που χτύπησαν το χωριό Αμπελώνας είχαν ως αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές σε ελιές αλλά και πολλά δέντρα και καλλιέργειες.

Την ίδια στιγμή, η Παλαιά Εθνική Οδός, που οδηγεί στον ΧΥΤΑ και εξυπηρετεί όλη την Ηλεία και το Αίγιο, κόπηκε στα δύο εξαιτίας καθίζησης.

Επτάνησα

Στην Κέρκυρα η έντονη βροχόπτωση παρέσυρε βράχους και χώμα αποκλείοντας τον δρόμο που οδηγεί στην Παλαιοκαστρίτσα. Κατολίσθηση σημειώθηκε και στον δρόμο προς τους Λάκωνες.

Στην Κεφαλονιά η νεροποντή μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ διακόπηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κυλλήνη.

Αττική

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Αττική. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτός του ότι μετέτρεψαν πολλούς δρόμους σε ποτάμια προκάλεσαν και άλλες ζημιές μεταξύ των οποίων καθιζήσεις οδοστρώματος και κατολισθήσεις.

Στο Πολύγωνο η νεροποντή προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες.