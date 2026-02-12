Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες και καταστήματα καθώς η κακοκαιρία έπληξε χθες τη νύχτα την Αττική αλλά και πολλές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτός του ότι μετέτρεψαν πολλούς δρόμους σε ποτάμια προκάλεσαν και άλλες ζημιές μεταξύ των οποίων καθιζήσεις οδοστρώματος και κατολισθήσεις.

Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων, συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας προχώρησαν σε απομακρύνσεις φερτών υλικών και αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Τα προβλήματα στην Αττική

Συγκεκριμένα, η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/2) στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Πικέρμι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολύγωνου. Μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος και συσσώρευσης φερτών υλικών που προκάλεσε η σφοδρή βροχή.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η κακοκαιρία συνεχίζεται, με τα φαινόμενα να παραμένουν έντονα και τις βροχοπτώσεις να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεγάλης διάρκειας.

Προβλήματα στην επαρχία

Οσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η ένταση της βροχής προκάλεσε πτώσεις βράχων και προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα παραμένει ολισθηρό.

Κατολίσθηση στο Μύτικα Πρεβέζης

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο Μύτικας Πρεβέζης, έπειτα από κατολίσθηση. Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.

Διάβρωση της ακτής στην παραλιακή ζώνη

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικέ Αρχές για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.

Προβλήματα και στην Ηλεία

Τεράστια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις και τον ανεφοδιασμό των κατοίκων στη Δίβρη Ηλείας, καθώς το χωριό έχει αποκλειστεί, λόγω καθίζησης στο οδόστρωμα της εθνικής οδού Πατρών-Τριπόλεως.