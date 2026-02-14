Έχουν περάσει 36 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης, με το θρίλερ της εξαφάνισής της να συνεχίζεται. Με δεδομένο ότι το κορίτσι διέφυγε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη που δίνει ελπίδες για τη σωματική της ακεραιότητα, την ίδια ώρα που οι Αρχές της χώρας διαφυγής της κρίνουν πως η Λόρα δεν είναι θύμα αρπαγής και έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια της εκούσια.

Στο Βερολίνο ή αλλού; Το μυστήριο του κινητού

Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, η κοπέλα είχε αγοράσει στην Πάτρα, όπου διέμενε με τους γονεις της, ένα κινητό. Αυτού του κινητού το στίγμα εντοπίστηκε στο Βερολίνο, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αν η ίδια βρίσκεται πίσω από τη χρήση της συσκευής ή αν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την εν λόγω πληροφορία, που διαβιβάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ., το κινητό τηλέφωνο της Λόρας εξέπεμψε σήμα στις 9 Φεβρουαρίου 2026 στη γερμανική πρωτεύουσα. Οι Αρχές εντόπισαν το στίγμα της μετά από στιγμιαία άρση απορρήτου που έγινε, με αποτέλεσμα να βρουν την τοποθεσία.

Εκούσια εξαφάνιση ή κινδυνεύει;

Τι κάνει η 16χρονη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας; Είναι μόνη της; Καθοδηγείται από κάποιους και ενδεχομένως κινδυνεύει; Πρόκειται για ανατροπή στα δεδομένα της εξαφάνισης που την ήθελαν να κρύβεται στο Αμβούργο;

Εύλογα τα ερωτήματα, εκτός αν, λένε οι αναλυτές της Ασφάλειας, η Λόρα για να θολώσει για άλλη μια φορά τα νερά, πούλησε τη συσκευή που αγόρασε από την Πάτρα και ήταν γνωστός στις Αρχές ο σειριακός κωδικός.

Τη νύχτα της Παρασκευής, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ήταν σε επαφή με τον πατέρα της Λόρας, ο οποίος ενημέρωνε τις γερμανικές Αρχές για κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει.

Άρση απορρήτου και νομικές αντιπαραθέσεις

Την περασμένη Δευτέρα, υπήρξε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας, μετά από αίτημα της ελληνικής εισαγγελίας. Οι γερμανικές Αρχές έκαναν για λίγα δευτερόλεπτα άρση του τηλεφωνικού απόρρητου κι έτσι διαπίστωσαν ότι το κινητό εκπέμπει από το Βερολίνο.

Ωστόσο, παρενέβη γερμανός εισαγγελέας και ζήτησε να παύσει άμεσα η άρση, γιατί δεν προκύπτςι διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής και οι γερμανικές Αρχές αποφάσισαν να διακόψουν την εντολή έρευνας και να παύσουν την επισύνδεση της συσκευής.

Η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ελλάδας – Γερμανίας

Ωστόσο, οι δικαστικές Αρχές της Ελλάδας προσπαθούν να διαβιβάσουν έγγραφα προς τις γερμανικές Αρχές που να στοιχειοθετούν ότι ο κίνδυνος αρπαγής είναι υπαρκτός.

Τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών Αρχών για την υπόθεση της 16χρονης.