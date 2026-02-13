Σε αποκαλύψεις για την υπόθεση της 16χρονης Λόρα, που βρίσκεται στην Γερμανία προέβη ο αστυνομικός συντάκτης των εφ. «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Αρχικά υπενθυμίζεται πως οι γερμανικές αρχές είχαν ζητήσει προαιρετικά από τους γονείς της Λόρας να δώσουν δείγματα DNA, να προσέλθουν δηλαδή στην αστυνομία στην Πάτρα και να πάρουν τη σχετική διαδικασία, να πάρουν δείγματα DNA.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει προσέλθει τουλάχιστον η μητέρα, ο πατέρας φαίνεται να είναι ακόμα στη Γερμανία αλλά δεν έχουν δώσει δείγματα DNA και αυτό συνεκτιμάται. Δεν είναι γνωστό αν στη Γερμανία μπορεί να έδωσε δείγμα DNA, δεν υπάρχει όμως αυτή η βεβαίωση.

Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, υπό την αιγίδα της Eurojust, η Eurojust είναι το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης, οι συνεργαζόμενοι δηλαδή δικαστές στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί μια τηλεδιάσκεψη ελληνικών και γερμανικών αρχών προκειμένου να υπάρχει μία βασική συνεννόηση για την πορεία της έρευνας μεταξύ αστυνομικών που σχετίζονται με την Interpol, τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας κτλ. στην Ελλάδα, την αντίστοιχη της γερμανικής, την Ασφάλεια της Πάτρας, τις υπηρεσίες ανηλίκων, τις υπηρεσίες εξαφανίσεων.

Οι Γερμανοί αξιωματικοί στους Έλληνες αξιωματικούς λένε και επικαλούμενοι και δημοσιεύματα στη Γερμανία ότι εδώ μιλάμε για μια οικειοθελή εξαφάνιση ενώ οι ελληνικές αρχές το έχουν χαρακτηρίσει «αρπαγή».

Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα οι ενέργειες. Ζητούν να γίνει κυρίως η άρση του απορρήτου, να γίνει εξέταση DNA προκειμένου να βρεθεί αυτό το κινητό που φαίνεται να λειτουργεί της Λόρα και πού βρίσκεται.

Όμως εκτιμούν ότι μετά την σύσκεψη αυτή της Δευτέρας όπου θα συνευρεθούν και θα μιλήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αξιωματικοί σε Ελλάδα και Γερμανία, πιθανόν να υπάρχουν εξελίξεις για την υπόθεση.