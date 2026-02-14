Πλήθος πολιτών και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία του Αναστάση Παπαληγούρα, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς του.

«Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου. Λένα, Άκης, Αναστάσης, Αντώνης»

Συγκίνηση προκάλεσε το στεφάνι της οικογένειάς του με λευκά τριαντάφυλλα, στο οποίο αναγραφόταν: «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου. Λένα, Άκης, Αναστάσης, Αντώνης».

Στεφάνια απέστειλαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία τον αποχαιρέτησε με θλίψη, κάνοντας λόγο για την πορεία και την προσφορά του ως βουλευτή Κορινθίας και υπουργού.

Ποιοι έδωσαν το παρών

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο Χρήστος Σταϊκούρας.