Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να αποχαιρετίσει τον Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως έναν «επατρίδη της πολιτικής», ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. «Συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά» τόνισε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».