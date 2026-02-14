Περίπου ένας μήνας έχει συμπληρωθεί από τη λήξη των αγροτικών μπλόκων, έπειτα από 55 ημέρες κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν από τους δρόμους, παρά το γεγονός ότι – όπως είχαν δηλώσει – η συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

«Η κάθοδος στην Αθήνα ήταν μονόδρομος», είχαν επισημάνει αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλώντας στο «Βήμα», υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματά τους δεν αφορούν μόνο τις καλλιέργειες ή τις επιμέρους διευκολύνσεις, αλλά την ίδια τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Όπως τονίζουν, το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό. Νέοι άνθρωποι της υπαίθρου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το αν θα μπορέσουν να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. «Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα ζώα μας ή να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά με αυτά τα κόστη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η κορύφωση στο Σύνταγμα

Η κάθοδος στην Αθήνα αποτέλεσε την κορύφωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ έφτασαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία Συντάγματος, σχηματίζοντας αυτοκινητοπομπή, ενώ πλήθος πολιτών ακολούθησε πεζή. Λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα μετέφεραν διαδηλωτές από την περιφέρεια στην πρωτεύουσα, με στόχο – όπως ανέφεραν – να αναδείξουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο κέντρο της πολιτικής ζωής.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και εργατικά σωματεία. Πολίτες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή δήλωσαν ότι η παρουσία τους ήταν ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα για αξιοπρεπείς όρους εργασίας και διαβίωσης.

Από το συλλαλητήριο αναδείχθηκε μια κοινή συνισταμένη: η πίεση που δέχονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι παραγωγοί. Εργαζόμενοι ανέφεραν ότι ο μισθός συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του μήνα, ενώ εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα υπογράμμισαν ότι υπάρχουν περίοδοι χωρίς καθόλου εισόδημα, την ώρα που τα έξοδα – από καύσιμα και λιπάσματα έως ζωοτροφές και ενέργεια – αυξάνονται διαρκώς.

Τι μένει έναν μήνα μετά

Παρότι τα μπλόκα έχουν ολοκληρωθεί εδώ και περίπου έναν μήνα, οι ανησυχίες παραμένουν. Παραγωγοί κάνουν λόγο για μια δύσκολη επιστροφή στην καθημερινότητα, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες που τους οδήγησαν στις κινητοποιήσεις.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε χαρακτηρίσει την κάθοδο στην Αθήνα ως το «τελευταίο χαρτί» της συγκεκριμένης φάσης των κινητοποιήσεων. Ωστόσο, εκπρόσωποί της άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων δράσεων, εφόσον – όπως σημειώνουν – δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το μήνυμα που κυριάρχησε από το βήμα της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος ήταν ότι «ο αγώνας συνεχίζεται και τίποτα δεν τελειώνει εδώ». Η παρουσία νέων, ηλικιωμένων και οικογενειών με παιδιά έδωσε, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, έναν συμβολικό χαρακτήρα ενότητας και συνέχειας.

Έναν μήνα μετά, τα τρακτέρ έχουν επιστρέψει στα χωράφια και οι δρόμοι έχουν αδειάσει. Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι αν οι συνθήκες που οδήγησαν στις 55 ημέρες κινητοποιήσεων έχουν ουσιαστικά μεταβληθεί ή αν ο κύκλος των διεκδικήσεων απλώς βρίσκεται σε προσωρινή παύση.