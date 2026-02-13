Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου να αποπλεύσει από την Καραϊβική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν εν μέσω συζητήσεων για τον περιορισμό των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών του προγραμμάτων.

Το USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του αναμένεται να χρειαστούν περίπου τρεις εβδομάδες για να επιστρέψουν στην περιοχή, όπου θα ενωθούν με το USS Abraham Lincoln, αυξάνοντας δραματικά τη στρατιωτική ισχύ που έχει στη διάθεσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την Τρίτη ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι «σκεφτόταν» να στείλει μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, αν και εκείνη τη στιγμή είπε ότι πίστευε πως η Τεχεράνη ήταν πρόθυμη να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έναν γύρο έμμεσων διαπραγματεύσεων στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα και αναμενόταν να ακολουθήσουν περαιτέρω συζητήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Την Πέμπτη άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ford ήταν το αεροπλανοφόρο που είχε επιλεγεί να αποπλεύσει, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να συζητήσουν τις διαμορφούμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να περιορίσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου σε αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει απορρίψει άλλα αιτήματα. Το Ισραήλ θέλει το Ιράν να περιορίσει το βαλλιστικό του πυραυλικό πρόγραμμα και να διακόψει τη στήριξή του στη Χεζμπολάχ και σε άλλες ομάδες-πληρεξούσιους.

Αλλαγή ρητορικής

Η ρητορική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν έχει αλλάξει αισθητά τον τελευταίο μήνα. Αρχικά φάνηκε να υπονοεί ότι ήθελε να παρέμβει, λέγοντας σε ανθρώπους που διαδήλωναν κατά του καθεστώτος της χώρας ότι «έρχεται βοήθεια». Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, οι ΗΠΑ διέθεταν λίγα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

Αυτό άλλαξε με την άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Lincoln, αλλά μέχρι τότε το ιρανικό καθεστώς είχε σε μεγάλο βαθμό ανακτήσει τον έλεγχο των δρόμων, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους -και πιθανώς δεκάδες χιλιάδες- στην πιο βίαιη καταστολή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας.

Παράλληλα, η προσοχή του Αμερικανού προέδρου φάνηκε να μετατοπίζεται στον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο είχε ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα σε μια καλοκαιρινή εκστρατεία βομβαρδισμών από ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του περασμένου καλοκαιριού.

Το USS Gerald R. Ford

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Ford είχε αποσταλεί από την ανατολική Μεσόγειο στα τέλη Οκτωβρίου και έφτασε στην Καραϊβική Θάλασσα στα μέσα Νοεμβρίου, καθώς ο Τραμπ αύξανε την πίεση προς τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Έπαιξε κεντρικό ρόλο στην εντυπωσιακή σύλληψη του Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου και παρέμεινε στην Καραϊβική. Ωστόσο, η επιστροφή του αεροπλανοφόρου και των συμμαχικών πολεμικών πλοίων του στη Μέση Ανατολή συνιστά μια ασυνήθιστα μακρά ανάπτυξη: είχε αναχωρήσει από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 και δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία επιστροφής.

Την Πέμπτη ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την κυβέρνησή του θα ήταν «πολύ τραυματική» και δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες να ολοκληρωθούν σύντομα.

«Υποθέτω μέσα στον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Πρέπει να γίνει γρήγορα. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα».