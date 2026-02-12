Το Κρεμλίνο έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο που προτείνει πιθανή επιστροφή της Ρωσίας στο δολάριο, στο πλαίσιο μιας ευρείας οικονομικής συνεργασίας με τη διοίκηση Τραμπ, εστιάζοντας σε κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ, μετά από μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σημείωμα περιγράφει συνεργασίες σε ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, υπεράκτια πετρέλαια και κρίσιμες πρώτες ύλες, με κέρδη για αμερικανικές εταιρείες.

Η πρόταση αντιπροσωπεύει σημαντική αλλαγή στην πολιτική του Κρεμλίνου, καθώς μέχρι τώρα η Ρωσία αναζητούσε εναλλακτικά νομίσματα και στενότερη σχέση με την Κίνα για να μειώσει την εξάρτησή της από το δολάριο. Δυτικοί αξιωματούχοι θεωρούν απίθανο ο Πούτιν να προχωρήσει σε συμφωνία που θα έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Πεκίνου. Δεν είναι γνωστό αν η Ρωσία έχει ήδη παρουσιάσει τις προτάσεις αυτές στις ΗΠΑ.

Τα επτά σημεία της συμφωνίας

Μακροπρόθεσμες συμβάσεις αεροπορίας για τον εκσυγχρονισμό του ρωσικού στόλου αεροσκαφών, καθώς και πιθανή συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ρωσική παραγωγή. Κοινές επιχειρήσεις σε πετρέλαιο και LNG, συμπεριλαμβανομένων υπεράκτιων και δύσκολα εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες επενδύσεις των ΗΠΑ και επιτρέποντας στις αμερικανικές εταιρείες να ανακτήσουν παλαιότερες ζημίες. Προνομιακές συνθήκες για την επιστροφή αμερικανικών εταιρειών στην ρωσική καταναλωτική αγορά. Συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων ΤΝ. Επιστροφή της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμού με δολάριο, ενδεχομένως και για ενεργειακές συναλλαγές. Συνεργασία σε πρώτες ύλες όπως λίθιο, χαλκός, νικέλιο και πλατίνα. Κοινές προσπάθειες προώθησης ορυκτών καυσίμων έναντι οικολογικών και χαμηλών εκπομπών λύσεων που ευνοούν Κίνα και Ευρώπη.

Πριν την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν επιδίωκε να μειώσει την εξάρτηση της Ρωσίας από το δολάριο, ενισχύοντας εμπορικούς δεσμούς με Κίνα και Ινδία.

Η επιστροφή στο δολάριο, όπως προτείνει ένα εσωτερικό ρωσικό σημείωμα («Πακέτο Ντμίτριεφ»), θα αντιστρέψει αυτές τις προσπάθειες, ενισχύοντας την οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ και παρέχοντας πολιτικά και οικονομικά οφέλη στη διοίκηση Τραμπ.

Κάποιες προτάσεις φαίνεται να στοχεύουν στο να διαχωρίσουν τις ΗΠΑ από τους ευρωπαϊκούς συμμάχους τους, ενώ η Ρωσία πιθανότατα δεν θα απομακρυνθεί πλήρως από την Κίνα λόγω στρατηγικής εξάρτησης σε πρώτες ύλες και εξαρτήματα. Το σχέδιο υπόσχεται επίσης σταθερότερη αγορά συναλλάγματος για τη Ρωσία και ενίσχυση του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ομάδα δημοσιογράφων ότι Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν μαζικές διμερείς οικονομικές συμφωνίες παράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο.