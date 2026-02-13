Στη στρατιωτική βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, προκειμένου να συναντηθεί με τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων που επιχείρησαν στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η συνάντηση αφορά τους στρατιωτικούς που πέτυχαν την αιχμαλωσία του πλέον έκπτωτου προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σε μια αποστολή την οποία ο Αμερικανός ηγέτης έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως μία από τις πλέον εμβληματικές και αποτελεσματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία της χώρας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, εξήρε τον επαγγελματισμό των μονάδων που εισέβαλαν στην οχυρωμένη βάση της Βενεζουέλας, περιγράφοντάς τες ως μια ομάδα ικανότατων πατριωτών που έφεραν εις πέρας ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο με απόλυτη ταχύτητα. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και τη μεταφορά στις ΗΠΑ τόσο του Νικολάς Μαδούρο όσο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι τελούν πλέον υπό κράτηση σε αμερικανικό έδαφος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την πλευρά του Λευκού Οίκου στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της εφόδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την αξιοποίηση ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο ο ίδιος ονόμασε «Discombobulator», όρος που παραπέμπει στον πλήρη αποπροσανατολισμό και την αποδιοργάνωση του αντιπάλου.

Σε συνεντεύξεις του στο NBC News και τη New York Post, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο όπλο εξουδετέρωσε πλήρως τα ρωσικής και κινεζικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα της Βενεζουέλας, καθιστώντας τα ανενεργά τη στιγμή της επιχείρησης και εμποδίζοντας την εκτόξευση οποιουδήποτε πυραύλου κατά των αμερικανικών δυνάμεων.

Άγνωστος ακόμα ο αριθμός των θυμάτων

Παρά τη θριαμβολογία του Τραμπ, ο απολογισμός της επιχείρησης παραμένει αντικείμενο διεθνούς συζήτησης λόγω των απωλειών που σημειώθηκαν. Οι επιβεβαιωμένες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 55 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 μέλη των κουβανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, στους 70 με 80 νεκρούς. Αυτό το γεγονός εξακολουθεί να σκιάζει τις λεπτομέρειες της κατά τα άλλα επιτυχημένης, για τις ΗΠΑ, επιχείρησης.