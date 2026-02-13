Οι επαφές του Κωνσταντίνου Τασούλα συνεχίζονται. Έτσι, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα θα συναντηθεί και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός θα περάσει την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου την ερχόμενη Τρίτη (17/02) στις 11.30 π.μ.

Η πρωτοβουλία για τις διαδοχικές αυτές συναντήσεις ανήκει στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ιδέα συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την υποστήριξε, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια ευρύτερη θεσμική κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου, της συνεννόησης και ενός κλίματος πολιτικής ομοψυχίας.